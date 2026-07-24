Александър Везенков в националния за следващата фаза на евроквалификациите

Александър Везенков ще бъде в състава на националния отбор на България за втория етап от предварителните квалификации за европейското по баскетбол през 2029 г.

Освен звездата на "Олимпиакос" в групата са още новият му съотборник в гръцкия гранд Коди Милър-Макинтайър, както и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. 20-годишният Александър Гавалюгов, който дебютира за националния в началото на месеца при победата срещу Норвегия, също ще бъде на разположение.

19-годишният Теодор Трифонов, който играе в мадридската Spanish Basketball Academy (SBA), ще получи шанс да направи дебют при мъжете.

Съставът ще се събере на 10 август за лагер в Самоков за началото на подготовката за първата среща от група D в следващия етап от предварителните квалификации за шампионата в Испания, Гърция, Словения и Естония. Първата среща на нашите е с Румъния - на 30 август в Тулча.

Старши треньорът Любомир Минчев избра състезателите, на които ще се довери за тази кампания. Подготовката на тима включва контролна среща срещу Полша на 18 август в Краков, турнир в Словакия между 19 и 21 август, две проверки в "Арена СамЕЛион" в Самоков срещу Ангола и Словакия на 20 и 21 август и тренировъчен лагер в Русе между 24 и 28 август.

Разширен състав на България:

Коди Милър-Макинтайър - "Олимпиакос" (Гърция)

Умоджа Гибсън - "Цедевита", Любляна (Словения)

Константин Тошков - "Балкан", Ботевград

Александър Гавалюгов - Санта Клара (NCAA)

Лъчезар Тошков - "Миньор", Перник

Теодор Трифонов - SBA (Испания)

Павлин Иванов - "Спартак", Плевен

Александър Стоименов - "Нови Сад" (Сърбия)

Кръстомир Михов - "Локомотив", Пловдив

Мартин Русев - "Спартак", Плевен

Борислав Младенов - "Виена" (Австрия)

Иван Алипиев - "Римини" (Италия)

Стефан Михайлов - "Ботев", Враца

Мирослав Васов - "Рилски спортист"

Иван Спиров - "Кливланд Стейт" (NCAA)

Йордан Минчев - "Кемниц" (Германия)

Александър Везенков - "Олимпиакос" (Гърция)

Симеон Лепичев - "Пиаца Америна" (Италия)

Христо Бъчков - "Рилски спортист"



Константин Костадинов - "Андора" (Испания)

Кристиян Занов - "Ботев", Враца

Цветомир Чернокожев - "Черно море"

Андрей Иванов - "Балкан"

Емил Стоилов - "Майорка" (Испания)