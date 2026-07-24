Юрген Клоп пое Германия с договор до 2030 г.

Юрген Клоп е новият селекционер на националния отбор на Германия, обявиха официално от Германския футболен съюз.

Постигналият редица успехи с "Борусия" (Дортмунд) и английския "Ливърпул" треньор подписа договор до 2030 г.

59-годишният Клоп заменя провалилия се на световното Юлиан Нагелсман, който трябваше да си тръгне, но пък с почти 7 млн. евро обезщетение за него и екипа му.

Новият селекционер започва работа на 15 август.

„Националният отбор може да обедини нас, германците, както нищо друго. Точно това прави тази задача толкова специална за мен. Благодарен съм за всичко, което преживях и научих през последната година и половина в „Ред Бул", както и за откритостта, която направи това споразумение възможно. Сега очаквам с нетърпение тази специална задача в германския футбол, към която ще пристъпим със смирение и търпение - да изградим отбор, който се бори един за друг, изпитва удоволствие от футбола и зад когото хората в нашата страна могат да се обединят с пълна увереност", сподели Клоп.

След преговори на ГФС с "Ред Бул" той бе освободен от договора си до 2029 г. като „Глобален шеф на футбола" в австрийския гигант за производство на енергийни напитки. В замята на това една от фондациите му - Wings For Life, получи дарение от немската централа от 1 млн. евро. В бъдеще пък 3 срещи на бундестима ще се проведат в Лайпциг. Местният отбор е спонсориран от "Ред Бул".

Помощници на Клоп ще бъдат дългогодишните му асистенти Петер Кравиц и Пепейн Лейндерс, както и бившият му играч в "Борусия" Свен Бендер.

Клоп започва мисията си през септември в Лигата на нациите. Германия е в група с Нидерландия, Гърция и Сърбия. Първият мач под ръководството на новия селекционер ще се проведе на 24 септември в Нидерландия.