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Световен шампион се раздели с националния на Аржентина след 17 г.

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Николас Отаменди Снимка: Ройтерс

Защитникът Николас Отаменди се оттегли от националния отбор на Аржентина след 17 години в него и 139 мача.

38-годишният бранител е световен шампион от 2022 г. и двукратен носител на Копа Америка (2021, 2024). Последният му двубой за "гаучосите" беше загубеният с 0:1 финал на мондиал 2026 срещу Испания.

„Тръгвам си с високо вдигната глава. Благодаря ти, Аржентина, че ми позволи да изпълня мечтата си", написа той в инстаграм.

Наскоро Отаменди се присъедини към „Ривър Плейт", слагайки край на 16-годишен престой в Европа, където игра за „Порто", „Валенсия", „Манчестър Сити" и „Бенфика".

Николас Отаменди Снимка: Ройтерс

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