Гуардиола отказа на Италия

Пеп Гуардиола отказа предложението от Италианската футболна федерация да стане селекционер на националния отбор, обявиха на Ботуша.
„Благодаря, това е голяма чест за мен, но нямам време", заявил бившия мениджър на "Манчестър Сити".
Вчера беше съобщено, че Карло Анчелоти, който в момента е треньор на бразилския национален отбор, също е казал "не".
Италия заместник на Дженаро Гатузо, който се провали в световните квалификации и след бараж с Босна и Херцеговина "адзурите" изпуснаха трети мондиал поред.