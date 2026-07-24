ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отбелязаха тържествено 170-ата годишнина на Шаблен...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23277450 www.24chasa.bg

Гуардиола отказа на Италия

1260
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пеп Гуардиола

Пеп Гуардиола отказа предложението от Италианската футболна федерация да стане селекционер на националния отбор, обявиха на Ботуша.

„Благодаря, това е голяма чест за мен, но нямам време", заявил бившия мениджър на "Манчестър Сити".

Вчера беше съобщено, че Карло Анчелоти, който в момента е треньор на бразилския национален отбор, също е казал "не".

 Италия заместник на Дженаро Гатузо, който се провали в световните квалификации и след бараж с Босна и Херцеговина "адзурите" изпуснаха трети мондиал поред.

Пеп Гуардиола

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание