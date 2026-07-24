Матео Трефалони поема съдийската комисия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият италиански международен арбитър Матео Трефалони е новият шеф на съдийската комисия на мястото на Станислав Тодоров. От комисията отпада и Валентин Добрев, а на негово място влиза методистът Александър Костадинов, който ще е заместник на Трефалони.

Рокадите не били обявени в съобщението за заданието на изпълкома, за да може президентът Георги Иванов да съобщи лично на Тодоров и Добрев за решението.

За последно Трефалони отговаряше за техническата подготовка на италианските съдии.

Смяната ще бъде официализирана във вторник. Местата си за момента запазват Никола Джугански, Мартин Богдев и Ангел Ангелов.