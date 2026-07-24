ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23278497 www.24chasa.bg

Матео Трефалони поема съдийската комисия

1468
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Матео Трефалони

Бившият италиански международен арбитър Матео Трефалони е новият шеф на съдийската комисия на мястото на Станислав Тодоров. От комисията отпада и Валентин Добрев, а на негово място влиза методистът Александър Костадинов, който ще е заместник на Трефалони.

Рокадите не били обявени в съобщението за заданието на изпълкома, за да може президентът Георги Иванов да съобщи лично на Тодоров и Добрев за решението.

За последно Трефалони отговаряше за техническата подготовка на италианските съдии. 

Смяната ще бъде официализирана във вторник. Местата си за момента запазват Никола Джугански, Мартин Богдев и Ангел Ангелов. 

Матео Трефалони
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Евродепутатът Андрей Новаков: Всички печелят от кохезионната политика, тя не е подаяние или просия