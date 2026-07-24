Хулио Веласкес: За мен Любо Пенев е пример за силен дух и жажда за живот

Мога да отлича периода, който Любо Пенев имаше в Испания. Той остави изключителна следа като играч в отбори като “Валенсия”, “Атлетико” (Мадрид), “Селта”, “Компостела”. За мен той е пример за силен дух и жажда за живот. Щастлив съм да видя такива хора с подобен характер. Пожелавам му всичко най-добро, но ще се опитам да спечеля срещу него.

Това заяви относно колегата си в днешния мач от втория кръг на Първа лига Любослав Пенев испанският наставник на шампиона “Левски” Хулио Веласкес.

Легендарния нападател се завърна на треньорското поприще, поемайки “Локо” (Сф), след като премина през много труден период в борбата с онкологично заболяване.

Пенев записа равенство 1:1 при официалния си дебют, който бе на старта на първенството срещу “Ботев” в Пловдив.

Веласкес ще се изправи утре вечер на стадиона в “Надежда” за първи път срещу Пенев, откакто пристигна в България и пое “Левски”. Това се случи в началото на 2025 г.

Предишният треньорски престой на Любо Пенев бе в “Локо” (Пд) и приключи през ноември 2024 г.

“Вероятно ще има играчи, които ще се завърнат след контузия, но ще изчакаме, за да видим кои ще вземат участие. Отдава се прекалено голямо значение на това, че се играят два мача на седмица. Това е нормален цикъл. Трябва по-нормално да се говори по темата. Вече всичко е тотално различно. Основната умора е в главата. Ако постоянно повтаряме, че се уморяваме от два мача на седмица, накрая ще си повярваш и наистина ще си уморен. В колкото повече турнири играеш, толкова по-добре сме си свършили работата”, сподели още наставникът на шампионите.

“Локомотив” е труден противник. Да видим на какъв терен ще изиграем мача. Трябва да се адаптираме към него без никакви извинения. Излизаме срещу отбор, който ще се опита да си спечели мача у дома.

Винаги ще се опитваме да играем все по-добре. Двубоят с “Локомотив” е различен от този с “Университатя” (Крайова), но ние ще се опитаме да играем добре и да спечелим. Имаме респект към съперника, който ще се опита да ни затрудни. Това е сигурно”, каза още Веласкес на пресконференцията си.

