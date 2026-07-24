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https://www.24chasa.bg/sport/article/23278970 www.24chasa.bg

Никола Цолов остана 7-и в квалификацията в Унгария

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Никола Цолов не направи най-добрата си квалификация в Унгария. Снимка: Formula 2

Никола Цолов не можа да се пребори за място в по-предните редици на старта за Гран при на Унгария във Формула 2. 

Българският пилот на "Кампос рейсинг" остана седми в квалификацията, след като в бърза обиколка задните колела на автомобила приплъзнаха и той напусна идеалната линия на движение.

При обърната стартова решетка за топ 10 мястото на Цолов означава, че той ще потегли четвърти в спринта на "Хунгароринг" в събота.

Пистата в Унгария на практика не позволява изпреварвания и на жаргона на пилотите е известна като "Монако, но без стени". 

Най-бърз в квалификацията бе индиецът Куш Майни.

След този кръг предстои лятната пауза и шампионатът ще бъде подновен  в началото на септември в Италия на "Монца". 

Никола Цолов не направи най-добрата си квалификация в Унгария. Снимка: Formula 2

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