Никола Цолов остана 7-и в квалификацията в Унгария

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Никола Цолов не можа да се пребори за място в по-предните редици на старта за Гран при на Унгария във Формула 2.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" остана седми в квалификацията, след като в бърза обиколка задните колела на автомобила приплъзнаха и той напусна идеалната линия на движение.

При обърната стартова решетка за топ 10 мястото на Цолов означава, че той ще потегли четвърти в спринта на "Хунгароринг" в събота.

Пистата в Унгария на практика не позволява изпреварвания и на жаргона на пилотите е известна като "Монако, но без стени".

Най-бърз в квалификацията бе индиецът Куш Майни.

След този кръг предстои лятната пауза и шампионатът ще бъде подновен в началото на септември в Италия на "Монца".