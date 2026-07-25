Всички обичат Ерлинг, или как светът се разболя от Холандемия

На 5 юли Норвегия сензационно победи с 2:1 Бразилия и се класира за четвъртфиналите на световното първенство за първи път в историята.

Успехът на Норвегия бе осигурен с голове на нападателя Ерлинг Холанд, който игра блестящо на този турнир и това впечатление не бе помрачено от загубата в 1/4-финала от Англия с 2:3. Въпреки плашещия си вид на терена (висок е почти два метра!) в реалния живот той е обикновен и мил човек. Иначе е нападател, който вкарва в почти всеки мач – дори тук, в Америка. Журналистите го нарекоха "машина за голове".

Ерлинг Холанд е най-популярният норвежки футболист и нападател на "Манчестър Сити". Роден е в Лийдс, Англия, където баща му Алф-Инге е играл за едноименния футболен клуб. Майката на Холанд също е професионален спортист: в младостта си е била шампионка на Норвегия по петобой.

След като бащата приключва с футбола, семейството се завръща в Норвегия. Там

Ерлинг е изпратен във футболна академия в Брюне, град с население под 15 000 души

Холанд започва кариерата си като крило, но бързо се превръща в централен нападател – както съотборниците му си спомнят, благодарение на невероятния си усет за голове, Ерлинг "вкарва, когато си поиска".

Норвегия исторически не е футболна страна, по-успешна е в зимните спортове. Точно когато Холанд започва сериозно да се занимава с футбол, правителството въвежда реформи за развитие на спорта: треньорите масово заминават в чужбина, за да натрупат опит, множество изкуствени игрища са построени в страната (тъй като е покрита със сняг през по-голямата част от годината) и е стартирана програма за откриване на млади таланти.

Ето как Норвегия развива силни отбори, които се представят добре в Шампионската лига (например "Будьо-Глимт", както и "Розенборг" преди това), а играчи от националния отбор са в най-добрите клубове в света. Например Мартин Йодегор е не само капитан на националния отбор, но и на "Арсенал", който спечели английската Висша лига тази година и стигна до финал в Шампионската лига.

Най-големият норвежки талант на ХХI век обаче е Холанд. Само на 16 години той подписва договор с "Молде", клуб от норвежкия елит. Две години по-късно, когато той току-що навършва 18 години, е купен от австрийския клуб "Ред Бул Залцбург", известен доставчик на таланти за най-добрите европейски футболни клубове. Там бързо се превръща в ключов нападател, като едновременно с това постига невероятни резултати за младежкия отбор на Норвегия. Например на световното първенство за младежи до 21 години през 2019 г. Холанд отбелязва цели девет гола в мач срещу Хондурас.

След успешна година в Залцбург норвежецът е привлечен в "Борусия" (Дортмунд), един от най-силните отбори на Германия. В трите сезона там Ерлинг вкарва 77 гола в 80 мача и логично през 2022 г.

отива в "Манчестър Сити" за 60 милиона евро

В първия си сезон на Острова Холанд чупи рекорда на лигата, отбелязвайки 36 гола в 38 мача. През следващите три години Холанд става още два пъти голмайстор на Висшата лига, а също така спечели Шампионската лига, две купи на Англия и две титли с "Манчестър Сити".

На световното първенство 25-годишният Холанд влезе в турнира като един от най-силните нападатели в света и лидер на националния си отбор. Норвегия игра за последно на такъв форум през 1998 г., когато отпадна на осминафиналите. Въпреки дългото си отсъствие експертите определяха отбора като един от неочакваните фаворити на турнира преди турнира в Америка.

Самият Ерлинг е отбелязвал във всеки мач за Норвегия от октомври 2024 г. насам. Серията продължи и на световното първенство: Норвегия се класира на второ място в групата си, губейки само от Франция, а след това победи Кот д'Ивоар и Бразилия в плейофите. Холанд отбеляза седем гола в четири мача, което го постави на второ място в списъка с голмайсторите след Лионел Меси и Килиан Мбапе.

В момента Холанд има 62 гола в 54 мача за Норвегия. За сравнение на Лионел Меси му бяха необходими 124 мача, за да отбележи същия брой за Аржентина. Благодарение на тарана Норвегия достигна до четвъртфиналите на световното първенство за първи път в историята си, където загуби 1:2 от Англия на 11 юли. Самият Холанд бе реалист относно шансовете на отбора си. В интервю за "Таймс" миналото лято норвежецът заяви, че Норвегия никога няма да стане световен шампион.

Холанд обаче е обичан не само заради футболните си рекорди. Футболистът проявява чувство за хумор както по време на мачове, така и между тях: пародира противници, когато често (случайно) ги удря в лицето с топката, прави смешни гримаси и като цяло не показва никаква сдържаност. Има дори "химн на Холанд", който стана вирусен в социалните мрежи - ремикс на песента Moskau на немската група Dschinghis Khan, създадена през 2021 г. Вместо рефрена "Moskau, Moskau", припевът на песента повтаря фамилията на Холанд.

Песента я има и на китайски, версия мандарин. Норвежецът е много популярен в Китай - той се превърна в меме там в началото на лятото. Благодарение на любовта на тамошните фенове той дори подписа

договор за реклама на популярна билкова напитка

в страната. Също така създаде акаунти в китайските социални медийни платформи Douyin и Weibo.

Самият футболист също е музикален ентусиаст. На 16 години той сформира рап групата Flow Kingz със съотборника си от Норвегия до 21 години Ерик Ботхайм. Двамата са издали само една песен - "Киго Джо", в която подражават на стила на известния норвежки диджей Киго. Парчето все още е достъпно в YouTube и в момента има над 20 милиона гледания. Самият Киго, след като Холанд изведе Норвегия до четвъртфиналите на световното първенство, записа ремикс на песента на футболистите.

Феновете също обичат Ерлинг затова, че управлява собствените си профили в социалните мрежи - не се страхува да се представи в неласкателна светлина. Например той публикува снимки от съблекалнята след победата над Бразилия, където просто гледа в камерата. Или се оплаква в Snapchat, че изглежда "твърде дебел" на снимка.

Именно Snapchat е любимата платформа на Холанд и често се превръща в източник на мемета с участието му. Там той се сравнява със Шрек, публикува снимка без коса с надпис "Може би ще си обръсна главата" и хумористично отговаря на глупави въпроси от последователите си. Например за това дали е момич,е или момче: "Майка ми е момиче, а баща ми е момче. Така че съм от смесен произход."

Накратко той изобщо не се срамува от нищо, въпреки че социалните медии на футболистите обикновено се управляват от специалисти по пиар, които култивират сериозен имидж: публикуват постижения, снимки от тренировки и мачове и избягват лични данни.

Потребител в Instagram с псевдоним cultrgio отбелязва, че Холанд е един от малкото футболисти, които използват социалните медии по начина, "по който първоначално са били замислени". А именно споделя лични преживявания, случайни, непредвидени моменти от живота си и общува с феновете на равна нога.

Тази година Холанд стартира и YouTube канал. Там нападателят показва рутината си (тренировки с личен треньор, сесии с физиотерапевт, хранене), разхожда се по улиците, облечен като Жокера, и дори играе голф. Холанд публикува видеоклипове и по време на световното първенство.

В САЩ той се забавляваше по всевъзможни начини:

купил си е каубойска шапка, ботуши, тениска със забавен надпис и върхът - препариран енот

Норвежкият национален отбор се завърна у дома на 13 юли. Холанд слезе от самолета с въпросния плюшен енот, държащ бутилка алкохол. Норвежецът публикува снимка с "трофея" и към момента публикацията има към 9 милиона харесвания. Нападателят закупи енота две седмици по-рано в Далас, три часа след като Норвегия спечели мача срещу Кот д'Ивоар от 1/16-финалите. Нападателят първоначално беше дошъл в центъра на града до магазина Wild Bill's само за да си купи каубойска шапка.

Но в крайна сметка беше изкушен както от енота, така и от пълния каубойски аутфит, който показа същия ден

"Бяхме шокирани, когато разбрахме, че Холанд ще ни дойде на гости", разказва продавачът Мигел. "Казаха ни, че ще пристигне в пет часа вечерта. Разчистихме задния си двор от боклуци и се подготвихме, защото бяхме сигурни, че ще влезе там. Но не – той влезе през главния вход."

Разбира се, всички останали в магазина също бяха шокирани в този момент. С него има охранител, медиен екип и няколко съотборници от националния отбор. Той не отказва на никого снимка, но едва след като заснема необходимото съдържание за блога си. Естествено, магазинът веднага се оживява. В деня след посещението на Холанд пълният вид на Ерлинг от снимката беше показан: шапка, тениска с надпис "Всички можете да целунете моя Далас" и каубойски ботуши. Пълният аутфит на нападателя вече може да бъде закупен за 450 долара. Тениската е голям хит през последните две седмици. Според Мигел, откакто го е посетил норвежецът, са продадени над 200 броя.

Плюшеният енот грабва погледа на Холанд в момента, в който влиза в магазина. Това е един от най-скъпите артикули в колекцията, струващ 750 долара.

"Плюшеният енот не е уникален артикул", продължава Мигел. "Доста е труден за изработка, но преди Ерлинг да се появи в магазина, никога не е бил много популярен.

А след публикацията му разпродадохме всички еноти само за един ден! Честно казано, дори не знаем откъде да вземем още. Но се опитваме да попълним наличностите си възможно най-бързо", обяснява продавачът. В момента в магазина е останал само един – той е в стаята за персонала и не се продава.

Общо Холанд е похарчил 10 000 долара в Wild Bill's. Пълният списък с покупките: гореспоменатите костюм и енот, две плюшени катерици, пет каубойски шапки, няколко чифта ботуши и колани. Ерлинг е платил и за покупките на партньорите си и за бодигарда.

"Все още не знаем защо Холанд дойде при нас, но сме много благодарни на него и на съдбата", заключава Мигел. И допълва: "Сега сме готови да поискаме от ръководството бонус за увеличени продажби, ха-ха. Ерлинг, вероятно няма да прочетеш това, но много ти благодаря!"

Освен това футболистът е посетил е легендарна закусвалня в Ню Йорк, която работи от 1888 г., и е изненадан, че едва е разпознат в най-големия град на САЩ. Но

дори членове на норвежкото кралско семейство поздравяват Холанд

за победите му. Например, след мача срещу Бразилия, принцесата и бъдеща кралица на Норвегия Ингрид Александра влезе в съблекалнята на норвежкия отбор. Ерлинг нямаше време да облече фланелката си и плахо я прегърна, гол до кръста.

Друга причина за вирусната популярност на Холанд е външният му вид. Дългата му руса коса, високият ръст и мускулестото му телосложение са му спечелили прякори като Викинга и Киборг. Потребителите в социалните мрежи сега търсят негови двойници по целия свят. Например руският модел Анастасия Костромитина придоби популярност в социалните мрежи благодарение на приликата си с норвежеца.

Шведският модел Юлия Гроп също събира милиони гледания с пародиите си на футболиста. Тя е особено умела в имитирането на известната "киборгска походка" - израз, с който интернет потребителите описват необичайния начин на Холанд да се движи по терена с изпъната напред глава.

Известни личности също го имитират - например американският актьор и бивш борец Джон Сина повтаря празнуванията на футболиста след гол в официалния инстаграм акаунт на "Манчестър Сити". След като отбележи, футболистът често сяда да "медитира" точно на терена. Това е така, защото Холанд обича медитацията: той казва, че практиката му помага да се успокои.

Ерлинг се грижи за здравето си по-добре от много професионални футболисти: той спазва строга диета, включваща много пържоли, носи очила, блокиращи синьото, всяка вечер, и се възстановява след мачове с помощта на инфрачервена лампа.

Ерлинг Холанд е и истинска модна икона. По време на мачове носи ластици за коса, които подхождат на цвета на екипа му, а извън терена колекционира чанти Birkin.

Дори когато не прави нищо смешно, интернет потребителите създават мемета. Например видеоклип на Холанд, който се храни пред огледало, след което обръща глава и се стряска от отражението си, беше широко обсъждан онлайн. Скоро обаче беше разкрито, че видеото е генерирано от невронни мрежи.

Това видео далеч не е единственият фалшив клип с участието на футболиста. Wired дори въведе термина "холандификация". Авторът на статията отбелязва, че вирусните видеоклипове с изкуствен интелект с участието му са едни от първите примери за масово използване на изкуствен интелект от спортните фенове. И тези, които гледат тези видеоклипове, сякаш не се интересуват дали са истински, или не са.

Например генерирано от ИИ видео, което разказва за съперничеството на Холанд с бразилския футболист Винисиус Жуниор, е събрало над девет милиона харесвания. Във видеото двамата играчи са герои от комедията "Бели мадами" (White Chicks). Винисиус пее на Холанд за това колко много му липсва. Самият норвежец коментира видеото, харесвайки го и канейки бразилеца да пресъздаде сцената.

Аниме с изкуствен интелект, базирано на четвъртфинала между Бразилия и Норвегия, също стана популярно в Instagram. В някои от тях Холанд се появява като Маджин Буу от популярната анимация "Драконова топка" (те наистина си приличат!), буквално разкъсвайки опонентите си и поглъщайки ги.

Списание "Тайм" пише, че Холанд "вече е спечелил световното първенство", защото футболистът, изглежда, искрено и детински се наслаждава на турнира. Вижте например ентусиазма, с който той разпалва феновете на националния отбор и бие барабана преди традиционното норвежко празненство, и всичко ще ви стане ясно.

Заразна Холандемия по цял свят.