Добро утро, патенца, или нощният живот на шестима мъже по време на световното

"Добро утро, патенца!"

С това всеки късен следобед или всяка ранна вечер (българско време) пратеникът на "24 часа" поздравяваше колегите си в оперативния вайбър чат.

Защо добро утро? Защото когато ставаше всяка сутрин към 7-8 ч по време на 44-дневната командировка в Америка, в родината денят вече преваляше. С Мексико Сити разликата беше 9 часа, с Ню Йорк - 7.

Защо патенца? По принцип традиционно наричам всички колеги (независимо от "всякоя възраст, класа, пол, занятие") пиленца. Но на световното в Мексико разбрах, че за местните патенцата са нещо като домашни любимци - водят ги със себе си навсякъде, дори по мачове. Едно такова патенце видях след мача Швеция - Тунис 5:1 в Монтерей, докато си чаках юбера след края. За друго пък четох по медиите, че го облекли след първата победа на домакините в екип на мексиканския национален отбор и дори го представили на президентката. Та оттогава промених обръщението.

Патенцето от Монтерей

Разбира се, редакционните патенца бяха главно работещите в онлайн изданието. Но то от много време е кауза на всички, така че се чувствах като чичо Скрудж и Майти Дъкс, взети заедно. Особено при комуникацията с колегите от спортния отдел, които на практика буквално не спяха и всеки по собствен начин преживя и това световно.

Лично за мен това беше седмо световно първенство на терен, всичките отразени за "24 часа". Започнах във Франция през 1998 г., когато за последен път България участва на подобен форум, минах през Република Корея и Япония през 2002-а, Германия (2006) и Южна Африка (2010), пропуснах Бразилия през 2014 г., за да отработя последните три - Русия (2018), Катар (2022) и тазгодишното.

Това беше най-драматичното - и като развитие, и като отразяване. Да не се повтарям, но все пак никога досега не бяха участвали 48 отбора, не се бяха играли 104 мача и не беше продължавало 38 дни. Но в Америка всичко е гигантско. Аз бях в две от трите държави домакини (до Канада не успях да стигна), посетих 6 града - Мексико Сити, Монтерей, Гуадалахара, Ню Йорк/Ню Джърси, Бостън и Атланта, гледах на живо 10 мача - кой от кой по-интересен. Ще се постарая да обобщя лаконично впечатленията си.

Откриването в Мексико Сити

Най-добрият момент

Публиката. Всички фенове бяха велики и наистина се раздадоха. Периодично излизаха информации колко е скъпо - а на моменти беше много скъпо, дори ужасно скъпо, но привържениците бяха винаги на линия и на висота. Разбира се, най-силни бяха латиноамериканците - мексиканци, аржентинци, бразилци, колумбийци и всякакви подобни. Но все пак моите фаворити бяха норвежците. Когато видиш как на "Таймс Скуеър" от ескалатора на метрото излиза петдесетина норвежци във фланелки на Холанд, гребат и скандират "Ру" - безценно.

Най-лошият момент

Безспорно обаждането на Доналд Тръмп на Инфантино и отмяната на червения картон на Фоларин Балогун, който му даде право да играе срещу Белгия. За всички беше кофти, а най-вече за американците, които отпаднаха след 1:4.

Най-красивият гол

На Усман Дембеле за Франция срещу Мароко. Може би защото бях на мача в Бостън и обстановката беше фантастична. Удар с изключителна красота от 15 метра, минал направо като през иглени уши, за да срази окончателно силния съперник. Жалко, че след това на първенството Дембеле не демонстрира повече от гения си.

Най-добрата храна

Всъщност класиката би трябвало да е хотдог в Ню Йорк - с горчица, кетчуп, карамелизиран лук, абе пръстите да си оближеш. Но всъщност моите домакини в Ню Джърси Жоро и Теди ме заведоха на брега на океана в един от малкото тамошни ресторанти "пет френдли" (тоест приемат и кучета) и аз си поръчах бургер с омар. Мога да го ям всеки ден цял живот.

Най-лошата храна

Всичко в пресцентровете. Все едно дъвчеш пластмаса. Плюс уникално високите цени. А на стадиона една бира беше 17 долара.

Най-добрият стадион

От тези, които видях на живо - може би мерцедесът на стадионите в Атланта.

Мерцедесът, защото се казва "Мерцедес Бенц Арена". Първо, в центъра на града е. На пешеходно разстояние от всички забележителности и от автогарата. А от летището се стига с метро. Второ, покривът се затваря и няма проблеми с дъжд или жега.

Най-лошият стадион

Колебая се между Монтерей и Бостън от посетените лично. Основно заради разстоянието от центъра на градовете и придвижването след края на мачовете. Иначе от колегите, особено от британските, чух много неласкави думи за Маями.

Финалът в Ню Йорк/Ню Джърси

Най-добрият град

Еднозначно Ню Джърси. Двуетажната Америка.

Съседната къща се продаваше и ако спечеля джакпота, я купувам и се местя. Няма такова спокойствие.

Най-лошият град

Може би Монтерей, но вероятно е субективно, защото непрекъснато валя. Или пък хотелът ми беше в кофти квартал.

Най-добрият играч

Ще се размина с мнението на мнозина, но за мен е Ерлинг Холанд. Локомотивът на викингите, убиецът с бебешко лице.

Най-добрият треньор

Бих посочил мексиканеца Хавиер Агире, преди да гледам финала на живо. Бях зад вратата (тази, на която падна голът), а от такава позиция се вижда тактиката най-добре. Така че заради схемата и смените - Луис де ла Фуенте.

Най-добрият мач

Тук вече тройка на разсъмване, и то само от гледаните на живо мачове. 1. Аржентина - Англия; 2. Норвегия - Бразилия; 3. Финалът.

17 световни първенства, отразени на живо. Едуард Папазян (7) и Румен Пайташев (10).

Георги Банов: Добре че бяха мъпетите на закриването, че иначе забравям първенството

Когато липсва България на голямо първенство, просто тръпката липсва. Така бе и с това. Първо бях за Кюрасао, защото все пак е някакъв алкохол, след това за Кабо Верде - все пак съставът е с двама от нашето първенство в състава.

И накрая - добре че бяха мъпетите на шоуто на полувремето, за да се запомни нещо извън Возиня. По ирония на съдбата и двамата с дъщеря ми Мая сме израснали с тях. Аз - докато учех английски накрак в Отава, тя - вече бяха нахлули и в България. И нейното съобщение: "Мъпетите!", бе хитът на първенството и е най-запомнящият се момент. Е, и титлата на Испания, която си беше очаквана.

Да, едва ли ще има още едно световно, където да има толкова скандали, най-вече политически. Футболът бе последната крепост, която не се предаваше, сега си свали гащите. И заради наказанието на Балогун, и за паузите за водопой под пороен дъжд и температури от 16 градуса в Торонто.

Парите отдавна се опитват да го превземат. И за момента успяват. Но помнете, че в един момент той ще си отмъсти и ще се завърне. Футбол е имало и ще има дори когато нас няма да ни има. Джани Инфантино също.

Иначе най-тежко, разбира се, беше на Ивона, защото трябваше да изкара по няколко съня, докато в съседната стая вървеше мачът.

А работата беше песен, защото с такива колеги просто няма как иначе да се получи. Две дежурства на съботния брой, няколко по сайт и едно на "Клуб 100" минаха като сън. Който липсваше за месец и половина. Или поне беше на пресекулки.

Да бяха всички мачове от 6 сутринта, нямаше да е лошо.

Найден Тодоров: Шантавото първо световно със сина ми

"Тате, защо пак ще работиш? Трябва да спиш. Ако не спиш, е лошо." Когато 3-годишният ти син те "застреля" с този въпрос и това прозрение по време на най-дългото световно първенство по футбол, как да му обясниш, че всъщност тази работа е друга работа? Детската логика с кинжална точност като головия нюх на Мбапе и Холанд не признава философски обяснения от типа "ама ние работим мечтата си".

Първото световно първенство със сина ми Дани, появил се на бял свят веднага след края на предишното шантаво световно - "зимното" за нас в Катар. Сегашното в САЩ, Мексико и Канада - предизвикателство с рекордна дължина (104 мача) и шантаво работно време за спортните журналисти по нашите ширини.

Нощ след нощ и мач след мач, когато Еди пожелаваше "лека нощ, патенца!" на колегите, а тук ставаше светло и беше време за дневната работа, дойдоха и няколко въпроса от сина ми, вече приготвен от майка си да го заведа на градина, макар тялото ми да спеше като фен по време на мач на Парагвай.

"Онези батковци вкараха ли гол?" Добре че имаше и няколко мача в адекватно време - преди времето за лягане на децата, че да може и най-малките да усетят от голямата емоция по време на световно по футбол. Между мача на онези батковци и въпроса на сутринта имаше още много голове, статии и емоции. Но това сутринта си беше най-сладкото.

Дойде и първото заявление, което е с цена като след време да видиш сина си да вкара хеттрик на световно: "Искам и аз да гледам мач с теб до късно?". Е, и това стана. На 26 юни (петък, за да няма утре детска градина). Във фензона с хиляди фенове и много деца. Норвегия - Франция (1:4). На голям екран в София шоу от Бостън. С близка приятелка, дошла от Бостън с децата си и избрала на случаен принцип фланелка, подарък за Дани - именно на Франция.

А иначе - най-якото на това световно по футбол беше... гребането. Световното в Южна Африка през 2010-а ще го помним с вувузелите, световното през 2026-а - с "викингското гребане". Феноменът, който завладя света. А ако има световна титла за фенове и за най-симпатичен отбор, шампионът е ясен - Норвегия!

Останалото беше Меси, Ямал, пророческо къпане, Мбапе, Родри, рекорди, Белингам, Мерино, късни голове, Возиня, социални мрежи... И ТРЪМПет шоу.

Константин Ботушаров: "Ру", или защо студените норвежци се оказаха най-горещи

През ноември миналата година в България гостува символът не само на норвежката, но и на скандинавската криминална литература - Ю Несбьо (бивш футболист, носител на купата на Норвегия с "Мьолде"). Той беше попитан как понася световната си слава (милионни тиражи имат книгите му). С блага усмивка писателят отговори: "Моля ви, в Норвегия има една истинска голяма звезда и тя се казва Ерлинг Браут Холанд".

Същият Несбьо преди години окончателно ме спечели с отговор на въпроса защо хората толкова харесват главния герой на редица негови романи - полицейския инспектор Хари Хуле. Тотален непрокопсаник - алкохолик, вечно рушащ евентуални връзки, мислещ редовно за самоубийство. "Хората много обичат да знаят, че има някой, който е по-зле от тях", бе отговорът на Несбьо.

Да, със сигурност в Норвегия алкохолизмът и суицидните почини ги има (според правилото, колкото п на север отиваш, толкова повече). И всеобщото вярване е, че тези скандинавци, видите ли, са изключително студени и скучни. Празнуването "Ру" (имитиране на гребане под звуците на тъпан като препратка към ладиите на викингите, направиха го дори в парламента на Норвегия) се превърна в запазена марка на скандинавците, а и бе очаквано с нетърпение от повечето други фенове по света (жалко, че спря на 1/8-финалите, подобаващо след победа над Бразилия). То надмина страстта на южноамериканците, а другите европейски празнувания като че ли избледняха (африканските са енергични, но бързо се забравят, азиатските също).

"Ру" радва милиони по света (тук съм и аз), защото на мнозина им харесва да има нов полъх в давещия си от милиарди футбол. Дано норвежците продължат да удържат неминуемото му удавяне още поносимо време.

Симеон Демирев: Планът - да гледам 80% от мачовете. Организмът: просто няма да стане

Като всеки един футболен фанатик имах начертан план как да изгледам поне 80% от всичките 104 мача на световното. За жалост, по телевизията.

Все пак моята работа е мечта на милиони - да гледам мачове и да ги отразявам, макар и от вкъщи, в случая с Мондиал 2026. С две думи, хобито ми е професия.

Дни без сън. В други - ставания с аларма в 3,55 ч сутринта, че да се гледа мачът от 4.

Тръгнах обещаващо - посрещнах толкова много изгреви, колкото никога досега. Научих, че след като слънцето вече е озарило, заспиването е много, ама много трудно. Пък и ако те държи адреналинът от двубоя, няма шанс.

В един момент обаче организмът си каза "искам сън, ей". Та, така де. Желанията и реалността отново се оказаха различни. Намалих темпото за няколко дни. Но накрая за истинското световно - започването на елиминациите, вече бях готов отново.

Иначе световното ще запомня най-вече с нещо различно. Не със скандалите или рекордите. А с емоциите от феновете. Най-вече тези на Англия и Норвегия.

Само при попадане на клип в интернет как играчите на "трите лъва" пеят след всеки мач Wonderwall на група Oasis с феновете и настръхвам.

"Гребането" на Ерлинг Холанд и останалите норвежци пък е хитът на годината. Удар на барабан, последвано от мощен вик Ro, Ro от почти целия стадион. И въображаемо гребане. Чак бях за тях всеки мач, за да го гледам още и още (е, без този с Англия на 1/4-финалите).

P.S. И да се похваля. Още през септември познах кой ще е световен шампион. При прибирането от пътуване с националния отбор от Грузия (паднахме 0:3), с колега си говорим за другия мач от нашата квалификационна група за световното - Турция бе домакин на Испания. "Залагах" на голово равенство - 1:1 или 2:2, или минимална победа за иберийците. 2,30 часа по-късно на летището в София се стряскам от резултата - 6:0 за Испания. Пуснах си репортаж. Тези Gen-Z-та играеха все едно са от видеоигра. И си казах, че няма какво да стане и през лятото на мондиала - няма кой да ги спре, както и стана.

Явор Геронтиев: Този футбол не ми харесва, но това е положението

Моят принос по време на световното бе основно технически, защото по правило на големи шампионати (не само по футбол) се занимавам основно с вестника, а не толкова с писане за сайта. Сега (пак по традиция) следих на живо мачовете на Франция от груповата фаза и се наложи едно непланирано чакане по нощите заради бурята във Филаделфия на срещата с Ирак.

Жалко за французите, но просто имаха лошия късмет да срещнат челно бързия испански влак. Гордея се, че открих какво са викали аржентински фенове ("Франция умря, да я почетем с минута мълчание"). Страшна простотия, но нищо лично.

На това световно не ми хареса, че футболът се превръща в друг спорт - не този, който съм играл по цял ден. Идиотските паузи за водопой (пардон, хидратация) обслужват само телевизиите, но те плащат. Промяната в правилата обаче лишават футбола от най-важното (според мен) - ролята на ситуацията, на случайността, която е в ДНК-то на всяка игра. Ако след всеки гол ще трябва да чакаме отговорните фактори в стаичката пред големите монитори да чертаят като в час по геометрия, за да разберем точно какво се е случило, не - благодаря. Искам си онзи футбол, в който съдийските грешки са част от правилата, колкото и да не са приятни за онези от "губещата страна". Но тъй като всичко се развива, трябва да приемаме футбола такъв, какъвто е в момента, с очакването все повече да се превръща в нещо като компютърна игра.

Никоя подривна дейност от страна на папкаджиите във ФИФА/УЕФА няма да ме спре да хвърлям по едно око на телевизора.