Легендата ЛеБрон Джеймс избра "Филаделфия" за 24-ия си сезон в НБА

Рекордьорът по точки в НБА ЛеБрон Джеймс подписа договор за 1+1 години на стойност 8 млн. долара с "Филаделфия", съобщава ESPN. До края на миналия сезон той бе част от "ЛА Лейкърс".
41-годишният баскетболист започва своя рекорден 24-и сезон, избирайки офертата от Филаделфия пред тези на бившите си тимове "Кливланд Кавалиърс" и "Маями Хийт".
Основната причина за избора е преследването на пети шампионски пръстен. В състава на "Сиксърс" той се събира с 3 звезди – Джоел Ембийд, Джейлън Браун и Тайрийс Макси.
Джеймс сподели, че след края на миналия сезон е обмислял отказване, но любовта му към играта и желанието за още една титла са го върнали на терена. Той благодари на феновете в Лос Анджелис, Маями и Охайо.
През богатата си кариера Джеймс има 4 шампионски титли, 4 награди за MVP и 22 участия в „Мача на звездите", спечелени с екипите на "Лос Анджелис Лейкърс", "Кливланд Кавалиърс" и "Маями Хийт".