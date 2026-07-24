Легендата ЛеБрон Джеймс избра "Филаделфия" за 24-ия си сезон в НБА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рекордьорът по точки в НБА ЛеБрон Джеймс подписа договор за 1+1 години на стойност 8 млн. долара с "Филаделфия", съобщава ESPN. До края на миналия сезон той бе част от "ЛА Лейкърс".

41-годишният баскетболист започва своя рекорден 24-и сезон, избирайки офертата от Филаделфия пред тези на бившите си тимове "Кливланд Кавалиърс" и "Маями Хийт".

Основната причина за избора е преследването на пети шампионски пръстен. В състава на "Сиксърс" той се събира с 3 звезди – Джоел Ембийд, Джейлън Браун и Тайрийс Макси.

Джеймс сподели, че след края на миналия сезон е обмислял отказване, но любовта му към играта и желанието за още една титла са го върнали на терена. Той благодари на феновете в Лос Анджелис, Маями и Охайо.

През богатата си кариера Джеймс има 4 шампионски титли, 4 награди за MVP и 22 участия в „Мача на звездите", спечелени с екипите на "Лос Анджелис Лейкърс", "Кливланд Кавалиърс" и "Маями Хийт".