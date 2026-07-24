Дадоха 27 000 за екип на Йомов, за да спасят дете

Един човешки жест трогна доста повече привържениците на ЦСКА, отколкото нулевото равенство при гостуването на азербайджанския гранд “Карабах” в първия двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

В една от страниците на феновете имаше търг за фланелка на Георги Йомов от предното участие на “червените” в турнира, който бе в полза на 12-годишната Виктория от Пловдив, която се бори с тежко заболяване от години.

И финалът на търга бе повече от неочакван. Анонимен участник се свързал с организаторите и дарил 27 000 евро за екипа. Освен това той е поел и ангажимента да помага през цялото лечение на момичето, което ще стартира в Турция. Тя първо трябва да прекара един месец в укрепване на организма и едва след това ще се реши дали ще се състои животоспасяващата операция.

Не е ясно дали този уникален жест е свързан със свежата игра на ЦСКА при гостуването в Баку. За първи път от началото на сезона “червените” не изглеждаха неориентирани на терена, като изключим няколко момента на Давид Пастор и на резервата Исак Соле.

Срещу отбора, прекарал последните години в Шампионската лига, футболистите на Христо Янев показаха тактическа грамотност и когато все пак се стигаше до някакво объркване на вратата, имаше Фьодор Лапоухов.

Това накара всички фракции в агитката да призоват за пълен стадион “Васил Левски” в четвъртък за реванша. Защото след това ще има мачове срещу израелския “Макаби” (Тел Авив), който вече си осигури трети предварителен кръг след 5:0 над “Шериф” (Тираспол) като гост.

“Много съм доволен от играта, от това как всички влязоха в мача. Пресирахме ги и не им дадохме да разгърнат тяхната игра. Доволен съм от желанието и мотивацията. Доказахме, че сме добър и стойностен отбор. Резултатът ни дава увереност, че можем да преодолеем съперника”, заяви Янев след двубоя.

“Мога да отлича всички на терена и в съблекалнята. Отборът беше коренно различен. Нагласата също. Затворихме силните страни на противника. Имахме ситуации за гол, които трябваше да развием по-добре. Не трябва да бъдем максималисти. Резултатът ни дава увереност за реванша. Това, което видяхте днес, го направихме веднъж на възстановителна тренировка на ходом. Футболистите обаче вникнаха. Искахме да отговорим на агресивната игра на противника и да разкрием нашия потенциал. Тръгваме си по-уверени, не мога да кажа, че сме щастливи”, допълни той.

“Трябва да подредим в главата си това, което направихме, и какво ще ни свърши работа за мача след 5 дни”, завърши наставникът на ЦСКА.

