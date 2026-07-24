ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радина Боршош с мъжа си в Прага, но без бебето

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23279962 www.24chasa.bg

Тадей Погачар спечели и легендарното изкачване на Алп д'Юез, прибра още един рекорд в "Тур дьо Франс"

588
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тадей Погачар си осигури пета победа в обиколката на Франция. Снимка: Ройтерс

Ако някой все още се съмнява кой е най-добрият колоездач в света в последните години, нека да приеме най-накрая, че това е Тадей Погачар. 

Словенецът постигна петата си победа в обиколката на Франция, като спечели легендарното изкачване на Алп д'Юез. Четирикратният шампион навакса изоставане от 10 км за 3,20 минути, настигна бегълците и с атака в самия край остави зад себе си Лени Мартинес (Фр) и Ричард Карапас (Екв). Нещо повече - носителят на световната титла подобри с над минута рекорда за изкачване по завоите на покойния Марко Пантани (Ит). 

В генералното класиране Погачар вече води със 7,11 мин пред олимпийския шампион Ремко Евенепул (Бел).  

Тадей Погачар си осигури пета победа в обиколката на Франция. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Не всички ще умрем! Ето една хубава новина