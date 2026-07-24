Тадей Погачар спечели и легендарното изкачване на Алп д'Юез, прибра още един рекорд в "Тур дьо Франс"

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Ако някой все още се съмнява кой е най-добрият колоездач в света в последните години, нека да приеме най-накрая, че това е Тадей Погачар.

Словенецът постигна петата си победа в обиколката на Франция, като спечели легендарното изкачване на Алп д'Юез. Четирикратният шампион навакса изоставане от 10 км за 3,20 минути, настигна бегълците и с атака в самия край остави зад себе си Лени Мартинес (Фр) и Ричард Карапас (Екв). Нещо повече - носителят на световната титла подобри с над минута рекорда за изкачване по завоите на покойния Марко Пантани (Ит).

В генералното класиране Погачар вече води със 7,11 мин пред олимпийския шампион Ремко Евенепул (Бел).