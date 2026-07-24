Александър Везенков: Баща ми е най-точният човек за шеф на българския баскетбол

Александър Везенков е наясно кой е най-подходящият човек за шеф на българския баскетбол. Изборите във федерацията са след два месеца.

“Ако зависеше от мен, името, което бих казал, че за мен на сто процента е точният човек, е Сашко Везенков, но той не знам дали иска да влезе в това. Не ми е споделил нещо, но просто му имам доверие в това, което може да направи. Мисля, че е време за нещо различно, за нещо ново. Нова ера идва - пак казвам, “Балкан” влиза в Еврокъп. “Рилски спортист” има отбор, който ще гони нещо сериозно в Европа. Националният отбор трябва да се върне към големите, защото стигнахме до последното ниво, до последната категория и мисля, че трябва да дойде човек, който знае, който може да помогне със своите знания”, заяви шампионът в Евролигата.

Бащата Сашо Везенков е бивш национал, а в момента е шеф на “Балкан” (Ботевград).

Александър очаквано бе включен в състава на националния ни отбор за предстоящите мачове от следващата фаза на предварителните квалификации за европейското през 2029 г. Лидерът на гръцкия “Олимпиакос” потвърди, че ще играе срещу Румъния на 30 август.

“Просто трябва да отида за малко до Гърция, защото предстои първата отборна тренировка на “Олимпиакос”, имам няколко медицински прегледа и така нататък, но когато там това мине, аз съм на линия за мача”, каза Везенков.

Той ще бъде посланик на световното по баскетбол за ученици до 15 г. Първенството трябва да се състои в Самоков от 4 до 15 юни догодина.

“За мен спортът в училищата е едно от най-важните неща, защото минавайки оттам, играеш каквото и да е и просто се наслаждаваш. Там започва всичко, трябва да се заразиш, дали с баскетбол, въобще с какъвто и да е спорт”, коментира Везенков.

Проф. д-р Мариана Борукова, която е член на изпълнителния комитет на Международната федерация за училищен спорт и президент на Българската асоциация спорт за учащи, изказа благодарност към лидера на националния ни отбор, както и към останалите институции, които помагат за организацията.

