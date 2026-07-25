“Апоел” изправи “Лудогорец” пред кошмара “Милсами”

“Лудогорец” е изправен пред невиждан от 11 години насам провал в евротурнирите, след като загуби с 0:2 първия си мач от Лигата на конференциите срещу израелския “Апоел” (Тел Авив) в унгарския град Мишколц. През 2015 г. доскорошният хегемон в родния футбол отпадна от първия си противник в евротурнирите - тогава молдовския “Милсами” (Орхей) в пресевките на Шампионската лига.

Реално разградчани само два пъти са отпадали от първия си съперник, като преди “Милсами” бе “Динамо” (Загреб) при дебюта на “Лудогорец” в евротурнирите.

Съставът на наставника Томас Райс реално бе сериозно отслабен от контузени и липсващи играчи и това се оказа фатално за играта на тима.

“В първите 20 минути не играхме толкова зле, представихме се добре в защита, трябваше да създадем повече положения. Много лесно допуснахме да стигат до нашата врата. Поздравления на “Апоел”, заслужаваха победата”, заяви германецът след двубоя и отчете, че все пак води отбора от 11 дни и не е изиграл и два последователни мача с един и същи състав.

