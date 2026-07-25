11,00 ч Волейбол, Лига на нациите (ж) MAX sport 2
11,05 ч Формула 3, Гран при на Унгария, спринт "Диема спорт" 3
12,00 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1
13,30 ч Формула 1, Гран при на Унгария (трен.) "Диема спорт" 3
13,30 ч Фехтовка, СП в Хонконг Eurosport 2
14,00 ч Тенис, турнир в Кицбюел MAX sport 1
14,30 ч Волейбол, Лига на нациите (ж) MAX sport 2
15,15 ч Формула 2, Гран при на Унгария, спринт "Диема спорт" 3
15,30 ч Голф MAX sport 4
17,00 ч Формула 1, Гран при на Унгария (кв.) "Диема спорт" 3
18,30 ч Голф MAX sport 4
19,00 ч Футбол, ЦСКА 1948 - "Ботев" (Вр) "Диема спорт"
19,00 ч ММА MAX sport 2
19,30 ч Тенис, турнир в Ещорил MAX sport 3
20,00 ч Голф Eurosport 2
21,00 ч Игри на Британската общност, плуване Eurosport 1
21,15 ч Футбол, "Локомотив" (Сф) - "Левски" "Диема спорт"