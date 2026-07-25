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Гутериш пристигна в Сирия - първо посещение на шеф...

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Спорт по телевизията днес

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Никола Цолов

11,00 ч Волейбол, Лига на нациите (ж) MAX sport 2

11,05 ч Формула 3, Гран при на Унгария, спринт "Диема спорт" 3

12,00 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1

13,30 ч Формула 1, Гран при на Унгария (трен.) "Диема спорт" 3

13,30 ч Фехтовка, СП в Хонконг Eurosport 2

14,00 ч Тенис, турнир в Кицбюел MAX sport 1

14,30 ч Волейбол, Лига на нациите (ж) MAX sport 2

15,15 ч Формула 2, Гран при на Унгария, спринт "Диема спорт" 3

15,30 ч Голф MAX sport 4

17,00 ч Формула 1, Гран при на Унгария (кв.) "Диема спорт" 3

18,30 ч Голф MAX sport 4

19,00 ч Футбол, ЦСКА 1948 - "Ботев" (Вр) "Диема спорт"

19,00 ч ММА MAX sport 2

19,30 ч Тенис, турнир в Ещорил MAX sport 3

20,00 ч Голф Eurosport 2

21,00 ч Игри на Британската общност, плуване Eurosport 1

21,15 ч Футбол, "Локомотив" (Сф) - "Левски" "Диема спорт"

Никола Цолов
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