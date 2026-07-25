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https://www.24chasa.bg/sport/article/23282302 www.24chasa.bg

Возиня, героят на Кабо Верде, ще пази в Чили

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Возиня Снимка: Ройтерс

Президентът на чилийския „Коло Коло" Анибал Моса обяви трансфера на Возиня, 40-годишния вратар на Кабо Верде.

Звездата от Мондиал 2026 преминава в клуба като свободен агент, като предстои да премине медицински прегледи и да бъде представен на стадион „Монументал".

Моса подчерта, че освен заради силните му игри на световното първенство трансферът има и силен маркетингов потенциал.

От „Коло Коло" вече загатнаха за сделката в социалните мрежи с кадър на характерната за ветерана къдрава коса.

Преди турнира в Северна Америка Возиня напусна португалския втородивизионен „Шавеш", а след отличните си изяви попада в идеалния отбор на ФИФА.

На мондиала дебютантът Кабо Верде направи 0:0 с бъдещия шампион Испания и затрудни максимално Аржентина, стигайки до продължения в елиминациите.

Возиня Снимка: Ройтерс

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