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Спират камионите над 12 т по "Тракия", "Струма" и ...

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Спорт по телевизията днес

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Снимка: Ройтерс

9,40 ч Формула 3, Гран при на Унгария "Диема спорт" 3

10,30 ч Волейбол, Лига на нациите (ж) MAX sport 2

12,25 ч Формула 2, Гран при на Унгария "Диема спорт" 3

13,00 ч Фехтовка, СП в Хонконг Eurosport 2

13,50 ч Формула Е в Токио Eurosport 1

14,30 ч Волейбол, Лига на нациите (ж) MAX sport 2

15,15 ч Колоездене, обиколка на Полша (ж) Eurosport 1

15,15 ч Мотокрос Eurosport 2

15,30 ч Голф MAX sport 4

16,00 ч Формула 1, Гран при на Унгария "Диема спорт" 3

17,00 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1

17,00 ч Мотокрос Eurosport 2

18,30 ч Голф MAX sport 4

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,00 ч Футбол, "Черно море" - "Спартак" "Диема спорт"

19,30 ч Тенис, турнир в Ещорил MAX sport 3

20,00 ч Голф Eurosport 2

21,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1

21,15 ч Футбол, "Локомотив" (Пд) - "Септември" "Диема спорт"

0 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1

3,00 ч Бокс "Диема спорт" 2

Снимка: Ройтерс
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