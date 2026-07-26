9,40 ч Формула 3, Гран при на Унгария "Диема спорт" 3
10,30 ч Волейбол, Лига на нациите (ж) MAX sport 2
12,25 ч Формула 2, Гран при на Унгария "Диема спорт" 3
13,00 ч Фехтовка, СП в Хонконг Eurosport 2
13,50 ч Формула Е в Токио Eurosport 1
14,30 ч Волейбол, Лига на нациите (ж) MAX sport 2
15,15 ч Колоездене, обиколка на Полша (ж) Eurosport 1
15,15 ч Мотокрос Eurosport 2
15,30 ч Голф MAX sport 4
16,00 ч Формула 1, Гран при на Унгария "Диема спорт" 3
17,00 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1
17,00 ч Мотокрос Eurosport 2
18,30 ч Голф MAX sport 4
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1
19,00 ч Футбол, "Черно море" - "Спартак" "Диема спорт"
19,30 ч Тенис, турнир в Ещорил MAX sport 3
20,00 ч Голф Eurosport 2
21,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1
21,15 ч Футбол, "Локомотив" (Пд) - "Септември" "Диема спорт"
0 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1
3,00 ч Бокс "Диема спорт" 2