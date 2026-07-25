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Ивелин Попов даде съвет на руски гранд

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Ивелин Попов ликува с екипа на "Спартак" (Москва).

Бившият полузащитник на руския футболен гранд „Спартак" (Москва) Ивелин Попов смята, че „червено-белите" трябва да върнат Артьом Дзюба.

През май 37-годишният нападател стана свободен агент, като през последните два сезона бележат престоя му в „Акрон".

"Ако бях спортен директор на „Спартак", със сигурност щях да върна Дзюба. Артьом е такъв футболист, че ако си открит и честен с него относно ролята и игровото му време в отбора, с него винаги може да се разбереш.

Той е опитен играч, най-добрият голмайстор в историята на Русия. Освен това е постигнал много във футбола. Но пак повтарям: с Дзюба трябва да си открит и честен - тогава той ще даде абсолютно всичко за теб и за отбора", заяви Попов пред sports.ru.

Ивелин Попов ликува с екипа на "Спартак" (Москва).

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