Ивелин Попов даде съвет на руски гранд

Бившият полузащитник на руския футболен гранд „Спартак" (Москва) Ивелин Попов смята, че „червено-белите" трябва да върнат Артьом Дзюба.

През май 37-годишният нападател стана свободен агент, като през последните два сезона бележат престоя му в „Акрон".

"Ако бях спортен директор на „Спартак", със сигурност щях да върна Дзюба. Артьом е такъв футболист, че ако си открит и честен с него относно ролята и игровото му време в отбора, с него винаги може да се разбереш.

Той е опитен играч, най-добрият голмайстор в историята на Русия. Освен това е постигнал много във футбола. Но пак повтарям: с Дзюба трябва да си открит и честен - тогава той ще даде абсолютно всичко за теб и за отбора", заяви Попов пред sports.ru.