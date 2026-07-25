168 преплуваха Дунав край Свищов, сред тях 4-годишната Рая и 3-годишният Виктор

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За 68-и път край Свищов се проведе масовото преплуване на Дунав. Тази година то събра 168 участници.

Проявата започна в местността Паметниците, където плувците се регистрираха, преминаха медицински преглед и подписаха декларации, че умеят да плуват.

След това участниците бяха превозени на групи с платформи до район близо до румънския бряг при Зимнич. Оттам те изминаха с плуване повече от километър до българската страна на реката.

По време на преплуването за безопасността им се грижеха спасители и лодководачи със спасителни лодки.

Организатор на проявата е звено „Масова физкултура и спортна база" при Община Свищов съвместно с Българския Червен кръст и с подкрепата на Министерството на отбраната, 55-и инженерен полк Белене, други институции и организации.

Събитието няма състезателен характер, но по традиция бяха раздадени грамоти и специални отличия.

Сред най-младите участници бяха четиригодишната Рая Тодорова и тригодишният Виктор Стоянов, и двамата от Елена. За най-възрастен участник беше отличен 79-годишният Васил Галев от Павликени.

Велико Казанджиев от Елена получи приза за най-редовен участник, след като тази година се включи за 60-и път. Той беше отличен и като ръководител на най-многобройната група, включваща 34 плувци.

За поредна година призът за семейство, преплувало заедно Дунав, беше присъден на петчленното семейство Тодорови от Елена, съобщи БТА.