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Ландо Норис стартира първи на "Хунгароринг", Малайзия сменя Бахрейн

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Ландо Норис се радва на първата си позиция. Снимка: Ройтерс

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис си осигури половин победа в Гран при на Унгария, след като спечели квлификацията. Всички знаят, че на "Хунгароринг" изпреварванията са в сферата на научната фантастика.

Норис изпревари само с 12 хилядни пилотът на "Ферари" Луис Хамилтън, който вече има кръстен на него завой на трасето. Вторият от конфигурацията вече е кръстен на 7-кратния световен шампион.

От втора редица тръгват Шарл Льоклер с "Ферари" и лидерът в класирането този сезон Андреа Кими Антонели с "Мерцедес". От трета са Оскар Пиастри с "Макларън" и Макс Верстапен с "Ред Бул". Преследвачът и съотборник на Антонели Джордж Ръсел е чак на четвърта с Исак Хаджар от "Ред Бул".

Днес ще бъде обявено, че легендарната писта "Сепанг" в Малайзия ще поеме Гранд при  на Бахрейн за края на сезона във Ф1. Преместването е заради войната на САЩ срещу Иран. Планира се и един старт на "Имола", за да има все пак 22 старта през годината. 

Ландо Норис се радва на първата си позиция.
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