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Тадей Погачар си осигури пета титла в "Тур дьо Франс", съкратиха последния етап

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Шампионът Тадей Погачар финишира заедно със съотборника си Исак дел Торо, който ще е трети в генералното класиране и носител на бялата фланелка за най-добър при младите колоездачи в "Тур дьо Франс". Снимка: Ройтерс

Тадей Погачар ще спечели за пети път колоездачната обиколка на Франция, ако не се случи нещо непредвидено в последния етап.

Световният шампион от Словения влезе в ролята на помагач на своя съотборник в тима на ОАЕ Исак дел Торо в предпоследния етап, който бе изключително труден с ново изкачване на Алп д'Юез. Така мексиканецът Дел Торо ще бъде трети в генералното класиране. 

Победител в етапа стана специалистът Ричард Карапас (Екв), който ще завърши с фланелката на точки като най-добър катерач.

Традиционното каране в Париж в последния ден бе съкратено с 44 км, тъй като много полицаи от столицата помагат в гасенето на горски пожари в Южна Франция. 

Шампионът Тадей Погачар финишира заедно със съотборника си Исак дел Торо, който ще е трети в генералното класиране и носител на бялата фланелка за най-добър при младите колоездачи в "Тур дьо Франс". Снимка: Ройтерс

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