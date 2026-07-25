ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хутите удариха Саудитска Арабия с ракети и дронове

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23283690 www.24chasa.bg

5 места наказание за Никола Цолов в Унгария, ще стартира 12-и

672
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Никола Цолов

Никола Цолов бе определен за виновен за инцидента със Себастиан Монтоя в спринта за Гран при на Унгария от Формула 2.

В 21-ата обиколка българският пилот на "Кампос рейсинг" опита атака в завой №1, за да излезе на втора позиция, но колумбиецът не му остави място, двамата се удариха и отпаднаха.

След разглеждане на записите и данните от GPS стюардите решиха, че Цолов ще получи 10 секунди наказание, което означава 5 места назад на стартовата решетка за основното състезание в неделя. Така Никола ще потегли 12-и. 

Това е моментът, в който Никола Цолов и Себастиан Монтоя се удариха на "Хунгароринг". Снимка: F2
Това е моментът, в който Никола Цолов и Себастиан Монтоя се удариха на "Хунгароринг". Снимка: F2

В генералното класиране българският пилот остава начело със 161 точки, втори е Габриеле Мини (Ит) със 145. 

Никола Цолов
Това е моментът, в който Никола Цолов и Себастиан Монтоя се удариха на "Хунгароринг". Снимка: F2

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Не всички ще умрем! Ето една хубава новина