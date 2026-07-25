5 места наказание за Никола Цолов в Унгария, ще стартира 12-и

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Никола Цолов бе определен за виновен за инцидента със Себастиан Монтоя в спринта за Гран при на Унгария от Формула 2.

В 21-ата обиколка българският пилот на "Кампос рейсинг" опита атака в завой №1, за да излезе на втора позиция, но колумбиецът не му остави място, двамата се удариха и отпаднаха.

След разглеждане на записите и данните от GPS стюардите решиха, че Цолов ще получи 10 секунди наказание, което означава 5 места назад на стартовата решетка за основното състезание в неделя. Така Никола ще потегли 12-и.

Това е моментът, в който Никола Цолов и Себастиан Монтоя се удариха на "Хунгароринг". Снимка: F2

В генералното класиране българският пилот остава начело със 161 точки, втори е Габриеле Мини (Ит) със 145.