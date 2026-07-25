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"Левски" обърна 2:1 "Локо" (Сф), "сините" фенове с...

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"Левски" обърна 2:1 "Локо" (Сф), "сините" фенове скандират името на Любо Пенев

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Снимка: Startphoto.bg

Шампионът "Левски" обърна 2:1 като гост "Локо" (Сф) в среща от втория кръг на Първа лига.

В динамичния мач на стадиона в "Надежда" има изключително емоционален момент.

През втората част феновете на "сините" издигнаха транспарант "Кураж, Любо! Спечели най-важната си битка!" и скандираха името на треньора на домакините Любо Пенев.

Легендата на българския футбол се завърна в треньорската професия и пое "железничарите", след като преодоля тежък момент в борбата с онкологично заболяване.

Иначе звездата на "Локо" Спас Делев откри резултата в 63-ата мин.

Новите попълнения на "Левски" Рейналдо (77) и Сержиньо (82) донесоха успеха за тима от "Герена" с дебютни попадения.

 И за двата отбора бяха отменени по един гол, като за "червено-черните" са разписа Ерол Дост преди почивката, а за шампионите Рейналдо.

Така "Левски" продължава да е с пълен актив от 6 т. и е лидер.

"Локо" има 1 на 11-ото място.

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