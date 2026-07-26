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Наказания с по три места за Хамилтън и Антонели в ...

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Наказания с по три места за Хамилтън и Антонели в Унгария

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Кими Антонели ще трябва да стартира седми в Унгария. Снимка: Ройтерс

Луис Хамилтън и Кими Антонели получиха наказания от по три места над на старта за Гран при на Унгария от Формула 1. 

Седемкратният световен шампион от "Ферари", който бе втори в квалификацията, е задържал непозволено Оскар Пиастри от "Макларън" . Младият италианец от "Мерцедес", който води в класирането, не е намалил достатъчно скоростта при жълти флагове след завъртането на Макс Верстапен ("Ред Бул"). Така Кими трябва да потегли седми.

На първа позиция е световният шампион Ландо Норис ("Макларън"), до него е Шарл Льоклер ("Ферари", а на втора редица са Пиастри и Верстапен. 

Кими Антонели ще трябва да стартира седми в Унгария. Снимка: Ройтерс

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