Наказания с по три места за Хамилтън и Антонели в Унгария

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Луис Хамилтън и Кими Антонели получиха наказания от по три места над на старта за Гран при на Унгария от Формула 1.

Седемкратният световен шампион от "Ферари", който бе втори в квалификацията, е задържал непозволено Оскар Пиастри от "Макларън" . Младият италианец от "Мерцедес", който води в класирането, не е намалил достатъчно скоростта при жълти флагове след завъртането на Макс Верстапен ("Ред Бул"). Така Кими трябва да потегли седми.

На първа позиция е световният шампион Ландо Норис ("Макларън"), до него е Шарл Льоклер ("Ферари", а на втора редица са Пиастри и Верстапен.