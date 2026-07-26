Любо Пенев: Чувствам се щастлив, подкрепен!

Треньорът на "Локо" (Сф) Любослав Пенев благодари искрено за подкрепата от феновете на "Левски" при загубата 1:2 в "Надежда".

"Първо, искам да благодаря на феновете на "Левски" за подкрепата към мен. Това е уважение, тук няма значение резултатът и кой играе. Относно мача, ние направихме много добър и сериозен мач. Може да продължаваме така и към това се стремим да подготвим футболистите, без значение какъв е съперникът. Искам още нещо да споделя, преди седмица имахме разговор с представител на футболния съюз по тема съдийството.

Забелязвам някои неща. През първото полувреме има една атака от наша страна, за която е маркирана засада. В следващия момент отчитат засада и пускат авантаж за противника, това не ни беше обяснено. Това е страхотен пропуск. Когато нападаме, сме разположение по един начин, когато се защитаваме, по друг. Има огромно значение, това е много важно. Не се оправдавам със съдията в никой случай, просто бих искала да са безпристрастни и да спазват правилата. Последните минути ни дава фал за нас в центъра, а ние печелим топката пред наказателното поле. Каква е логиката? Връща ни 40 метра назад, искаме да вкараме, целият отбор е активен, не е окей. Както загубихме мача, така можеше и да го спечелим.

Сега не мога да коментирам точно какво си мисля. Ще гледам пак мача, ще анализирам. Поздравявам момчетата, поздравявам публиката, това трябва да е нашето поведение във всеки един мач. Съжаляваме, че загубихме мача, но във футбола го има и този момент.

Чувствам се щастлив, подкрепен, съпричастност усещам. Изобщо това са човешки взаимоотношения. Ние не се познаваме с всички, но това, което демонстрират - няма ЦСКА, няма Левски или Локомотив", каза Пенев.