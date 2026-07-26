Българка сред 40-те най-талантливи млади в света в баскетбола

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С огромна радост и вълнение споделяме, че Ванеса Кокалова беше избрана сред 40-те най-талантливи млади баскетболистки в света, които ще участват в престижния NBA & FIBA Basketball Without Borders Women's All-Star Camp 2026 в Чикаго, САЩ.

Това написаха в Instagram от софийския "Локомотив".

На лагера ще присъстват скаути от WNBA (женската НБА) и треньори от NCAA (студентския шампионат), а участниците ще работят с настоящи и бивши звезди на WNBA и FIBA. Именно от този форум започва пътят към най-високото ниво на световния баскетбол за много от най-големите таланти.

"Ванеса е пример за всички момичета, които днес тренират в залата на БК "Локомотив" (София), че няма невъзможни цели", добавят в поста.