Никола Цолов стигна до 7-о място в Унгария, влиза като водач в лятната пауза

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Никола Цолов навакса 5 места и стигна до топ 7 в основното състезание за Гран при на Унгария във Формула 2.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" бе наказан с 5 позиции заради катастрофата със Себастиан Монтоя в спринта. В неделния старт обаче Цолов потегли стабилно, спазваше избраната стратегия и отново изпревари колумбиеца - този път без проблеми. После се справи с Габриеле Мини (Ит) и Джошуа Дюрксен (Пар) и взе нови точки за генералното.

Спечели Ноел Леон (Макс), който е съотборник на Цолов, следван от Куш Майни (Инд) и Рафаел Камара (Бр).

Така Никола влиза в лятната пауза като водач в генералното класиране. Следващото състезание е на легендарната "Монца" в Италия в началото на септември.