ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дара и Fred Again – ще е страхотен световен хит, н...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23285804 www.24chasa.bg

Никола Цолов стигна до 7-о място в Унгария, влиза като водач в лятната пауза

1756
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Никола Цолов Снимка: Formula 2

Никола Цолов навакса 5 места и стигна до топ 7 в основното състезание за Гран при на Унгария във Формула 2. 

Българският пилот на "Кампос рейсинг" бе наказан с 5 позиции заради катастрофата със Себастиан Монтоя в спринта. В неделния старт обаче Цолов потегли стабилно, спазваше избраната стратегия и отново изпревари колумбиеца - този път без проблеми. После се справи с Габриеле Мини (Ит) и Джошуа Дюрксен (Пар) и взе нови точки за генералното. 

Спечели Ноел Леон (Макс), който е съотборник на Цолов, следван от Куш Майни (Инд) и Рафаел Камара (Бр).

Така Никола влиза в лятната пауза като водач в генералното класиране. Следващото състезание е на легендарната "Монца" в Италия в началото на септември. 

Никола Цолов Снимка: Formula 2

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ