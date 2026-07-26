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В първия си мач след катастрофата Джошуа оцеля срещу албанец и го нокаутира

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Снимка: Ройтерс

Бившият световен шампион в тежка категория по бокс Антъни Джошуа преживя тежко изпитание, но успя да победи с нокаут албанеца Кристиан Пренга в Джеда (Саудитска Арабия) при завръщането си на ринга.

Мачът беше изключително драматичен. Джошуа започна много зле и беше свален в нокдаун два пъти още в първия рунд. Във втория рунд обаче той се възстанови напълно, премина в мощна атака и пласира тежък десен прав, с който нокаутира албанския си съперник.

36-годишният Джошуа се боксира първи път, след като оцеля в тежка автомобилна катастрофа в Нигерия миналия декември.

Очаква се той да се срещне с друг завърнал се на ринга британец - Тайсън Фюри.

Снимка: Ройтерс

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