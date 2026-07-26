2 бронза за България от балканиади за момичета

Българските национални отбори по волейбол за момичета под 16 и под 17 години завършиха с бронзови медали участието си на балканските първенства, които се проведоха съответно в Гърция и Косово.

Националният отбор за момичета под 17 години, воден от Антон Василиев, приключи надпреварата в гр. Феризай (Косово) с трето място. В последния си двубой българките отстъпиха на Черна гора с 0:3 гейма, но преди това записаха три категорични победи - срещу Албания, Молдова и домакина Косово, всички с по 3:0. Единственото друго поражение за тима дойде срещу Турция.

Индивидуалното представяне на отбора също получи заслужено признание. Магдалена Богданова бе избрана в идеалния отбор на балканското първенство на поста си.

Бронзови отличия заслужиха и националките ни под 16 години, водени от Евелина Цветанова, които се състезаваха в гр. Гревена (Гърция). В последната си среща българките се наложиха над Черна гора, с което си осигуриха място на почетната стълбичка.

По време на шампионата тимът ни записа още две престижни победи - с 3:1 срещу Сърбия и с категоричното 3:0 срещу Румъния. Поражения дойдоха срещу Турция и домакина Гърция.