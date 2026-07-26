Йоана Илиева завърши девета в света на сабята

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Йоана Илиева завърши на девето място в турнира на сабя жени на световното първенство по фехтовка в Хонконг. Олга Храмова се класира 27-а, Емма Нейкова е 51-а, а Вероника Василева е 64-та.

Четирите български представителки намериха място сред най-добрите 64 в елита на сабя в конкуренцията на 140 сабльорки от 49 държави. Те показаха потенциала си и дадоха заявка за призово класиране в отборната надпревара.

Йоана Илиева, която е номер 2 в световната ранглиста, победи категорично в първия кръг от елиминациите Виктория Короченко от Украйна с 15:5. В двубоя за място сред най-добрите 16 възпитаничката на фехтовален клуб "Свечников" отстрани Ангелика Ватор от Полша с 15:13. В срещата за място в топ 8 Илиева отстъпи пред Зайнаб Дайбекова от Узбекистан с 13:15.

Противничката й поведе в резултата от началото на двубоя, като при 12:9 Йоана стигна до 13:12, но след това отстъпи с 13:15. Така Илиева завърши турнира на 9 позиция.

Олга Храмова победи в първия кръг от елиминациите Анна Шпиец от Унгария с 15:14. В срещата за място сред най-добрите 16 сабльорката на България се изправи пред Сара Нуча от Франция, носителка на сребърен и бронзов медал от отборните надпревари на световни първенства. Храмова отстъпи със 7:15 и зае 27-о място в крайното класиране.

Емма Нейкова не се справи в първия кръг на елиминациите с Цимиао Пан от Китай (двукратна шампионка от Световни първенства за девойки) с 13:15 и завърши турнира на 51-о място.

Вероника Василева отстъпи още в първия кръг на елиминациите пред водачката в световната ранглиста Яна Егорян от Русия с 9:15 и се класира на 64 място.

В сряда Илиева, Храмова, Нейкова и Василева излизат в отборната надпревара на сабя жени.