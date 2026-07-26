Джеко продължава с "Шалке 04" и в Бундеслигата

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40-годишният Един Джеко ще подпише нов едногодишен договор с „Шалке 04", съобщават в Германия. Босненският нападател пристигна в Гелзенкирхен през януари от „Фиорентина" и реализира 6 гола, с които помогна за завръщането в немския елит.

Официално потвърждение все още няма, но старши треньорът Мирон Муслич вече загатна за сделката.

„Шалке 04", който вече привлече и Робин Госенс, започва новия сезон на 24 август срещу „Халешер ФК" за купата на Германия и на 30 август срещу „Аугсбург" в първенството.

В богатата си кариера бившият шампион и голмайстор с „Волфсбург" е играл още за „Манчестър Сити", „Рома", „Интер" и „Фенербахче", а това лято бе част от националния си отбор на световното първенство в Северна Америка.