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https://www.24chasa.bg/sport/article/23286893 www.24chasa.bg

Джеко продължава с "Шалке 04" и в Бундеслигата

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Един Джеко Снимка: instagram.com/edindzeko/

40-годишният Един Джеко ще подпише нов едногодишен договор с „Шалке 04", съобщават в Германия. Босненският нападател пристигна в Гелзенкирхен през януари от „Фиорентина" и реализира 6 гола, с които помогна за завръщането в немския елит.

Официално потвърждение все още няма, но старши треньорът Мирон Муслич вече загатна за сделката.

„Шалке 04", който вече привлече и Робин Госенс, започва новия сезон на 24 август срещу „Халешер ФК" за купата на Германия и на 30 август срещу „Аугсбург" в първенството.

В богатата си кариера бившият шампион и голмайстор с „Волфсбург" е играл още за „Манчестър Сити", „Рома", „Интер" и „Фенербахче", а това лято бе част от националния си отбор на световното първенство в Северна Америка.

Един Джеко Снимка: instagram.com/edindzeko/

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