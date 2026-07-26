ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Асен Василев: Лъжа е, че сме отворили кутията на П...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23287322 www.24chasa.bg

Първа победа за Ландо Норис като световен шампион във Формула 1

1116
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ландо Норис спечели първата си победа за сезона. Снимка: Ройтерс

Ландо Норис вече има победа и като световен шампион във Формула 1.

Британският пилот на “Макларън” потегли от първа позиция за Гран при на Унгария, но още преди средата на обиколката позволи на съотборника си Оскар Пиастри да го изпревари. Австралиецът обаче впоследствие остана с празни ръце, защото в 56-ата обиколка получи повреда и отпадна.

Втори след страхотно състезание завърши Макс Верстапен въпреки оплакванията си от проблем при превключване на скоростите. Носителят на 4 титли с “Ред Бул” предпочете да не влиза в бокса при виртуален автомобил за сигурност и това се оказа правилен ход. Трети завърши Кими Антонели, въпреки че след квалификацията получи 3 места наказание и стартира 7-и. Младият италианец от “Мерцедес” продължава да е начело в генералното с 50 точки пред Луис Хамилтън ("Ферари"). 

Следващият кръг е на 23 август в Нидерландия. 

Ландо Норис спечели първата си победа за сезона. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ