Първа победа за Ландо Норис като световен шампион във Формула 1

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Ландо Норис вече има победа и като световен шампион във Формула 1.

Британският пилот на “Макларън” потегли от първа позиция за Гран при на Унгария, но още преди средата на обиколката позволи на съотборника си Оскар Пиастри да го изпревари. Австралиецът обаче впоследствие остана с празни ръце, защото в 56-ата обиколка получи повреда и отпадна.

Втори след страхотно състезание завърши Макс Верстапен въпреки оплакванията си от проблем при превключване на скоростите. Носителят на 4 титли с “Ред Бул” предпочете да не влиза в бокса при виртуален автомобил за сигурност и това се оказа правилен ход. Трети завърши Кими Антонели, въпреки че след квалификацията получи 3 места наказание и стартира 7-и. Младият италианец от “Мерцедес” продължава да е начело в генералното с 50 точки пред Луис Хамилтън ("Ферари").

Следващият кръг е на 23 август в Нидерландия.