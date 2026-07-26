ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иранският външен министър: Атаката ще има отговор!...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23287855 www.24chasa.bg

Саръбоюков с дубъл в рамките на часове

2416
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Божидар Саръбоюков първо спечели скока на височина. Снимка: Startphoto.bg

Божидар Саръбоюков спечели две титли в рамките на няколко часа на републиканското по лека атлетика в София.

Топатлетът ни първо се пусна в скока на височина и взе златото с 215 сантиметра. След това участва в коронната си дисциплина - скок на дължина и направи феноменалните 8,48 метра с попътен вятър от 1,8 м/сек. Постижението му е рекорд на шампионатите.

Очакван дубъл направи и Габриела Петрова, след като в събота стана за 9-и път шампионка в тройния скок, в неделя взе златото и в скока на дължина с 6,50 метра.

Божидар Саръбоюков първо спечели скока на височина.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ