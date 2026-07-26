Саръбоюков с дубъл в рамките на часове

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Божидар Саръбоюков спечели две титли в рамките на няколко часа на републиканското по лека атлетика в София.

Топатлетът ни първо се пусна в скока на височина и взе златото с 215 сантиметра. След това участва в коронната си дисциплина - скок на дължина и направи феноменалните 8,48 метра с попътен вятър от 1,8 м/сек. Постижението му е рекорд на шампионатите.

Очакван дубъл направи и Габриела Петрова, след като в събота стана за 9-и път шампионка в тройния скок, в неделя взе златото и в скока на дължина с 6,50 метра.