Световното през 2030 г.: двойно от всичко

Задава се голяма битка къде да е финалът - в Мадрид или в Казабланка

Световното първенство през 2030 г. ще бъде дори по-шантаво от това през 2026 г.: вече знаем със сигурност, че мачовете ще се проведат в шест държави, тоест двойно повече. И е възможно участниците да са два пъти повече от мондиала в Катар през 2022 г. - 64.

Освен това има още повече време между откриващия мач и финала:

ще започнем на 8 юни и ще завършим на 21 юли,

тоест 44 дни. Тазгодишният мондиал траеше 39 дни. Но има една уловка.

Мачовете ще се проведат в Европа, Африка и Южна Америка и първият блок мачове ще бъде изместен малко напред.

Испания, Португалия и Мароко са основните домакини, но Уругвай, Аржентина и Парагвай също ще приемат част от турнира. Следователно световното първенство през 2030 г. ще има две начални дати: първите мачове в Южна Америка ще се играят на 8-9 юни, а след това трите страни домакини ще започнат на 13-14 юни.

Това е заради 100-годишнината на световните първенства, така че ФИФА е планирала празнични мачове в Южна Америка. За да се намали цената на 8000-те километра за шестте отбора (домакините и техните опоненти), след тези три мача отборите ще имат 11-12 дни, за да пътуват и да се адаптират към европейската часова зона - вторият им кръг е на 15-16 юни.

Аржентина, Уругвай и Парагвай първоначално имаха съвместна кандидатура за домакинство на пълния турнир, но ФИФА измисли трик: по-голямата част от турнира беше дадена на Испания, Португалия и Мароко, докато южноамериканците получиха мачове в чест на стогодишнината.

Уругвай беше домакин на първото световно първенство (и го спечели), Аржентина игра във финала (връзката е по-далечна, но все пак съществува), а на Парагвай беше даден мач с по-малко очевидно обяснение: че КОНМЕБОЛ, единствената конфедерация, съществувала през 1930 г., е основана там. По времето, когато беше взето решението, беше като цяло ясно, че световното първенство ще се проведе или в Европа, или в Южна Америка, или в Африка, тъй като предишните турнири бяха присъдени на Азия (Катар) и Северна Америка (Канада, Мексико, САЩ). ФИФА в крайна сметка обедини идеите в този формат. Това обаче доведе и до обвинения, че домакинството на световното първенство през 2034 г. още тогава е било присъдено на Саудитска Арабия, защото Азия е следващата – възникна теория, че федерацията настоява по-скоро да кешира доходоносното партньорство със саудитците.

Световното първенство ще включва стадиони с над 100 000 места – първите от 44 години! Един чисто нов стадион дори “Хасан II” в Казабланка, се бори за домакинство на финала, като се мъчи да измести “Сантяго Бернабеу” и “Ноу Камп”.

Все още няма окончателен списък с градовете домакини в Испания, Португалия и Мароко – ще се използват предимно съществуващи арени, които се нуждаят само от ремонт, така че това едва ли ще е проблем. Откриващите мачове определено ще се проведат в Буенос Айрес, Монтевидео и Асунсион, което означава, че

световното първенство ще се завърне на арена със 100 000 места,

колкото е капацитетът на аржентинския “Естадио Монументал”, където наскоро започна ремонт. Световното първенство не е виждало такова мащабно събитие от 1986 г., когато стадион “Ацтека” е с капацитет 114 000 места (през 2026 г. побра 80 000).

Ще бъдат избрани три арени от Португалия (тези на “Бенфика” и “Спортинг” в Лисабон, плюс “Ещадио до Драгао” в Порто), шест от Мароко и девет от Испания, която е основната страна домакин. Мадрид (“Бернабеу” и “Метрополитано”), Барселона (“Ноу Камп” и стадиона на „Еспаньол“), Севиля (неутралният “Картуха”, а не стадионите на “Бетис” или “Севиля”), Билбао, Сан Себастиан, Сарагоса и Лас Палмас са посочени за домакини към този момент.

Някои испански градове вече са решили да не бъдат домакини на световното първенство: например Малага и Ла Коруня. Най-проблематичният въпрос е с Валенсия, където строят новия стадион “Местая” от почти 20 години, а допълнителни 322 милиона евро са отпуснати за възобновяване на работата през 2025 г. Това е ужасно дългосрочен проект, започнат още през 2007 г., като сега целта е да отвори врати през 2027 г. С такава предистория е трудно да се повярва, но световното първенство е достатъчна мотивация. Реконструкцията на “Ноу Камп” в Барселона е планирана да бъде завършена до 2030 г. Планирано е стадионът да има 105 000 места.

Мароканците обаче не са съвсем съгласни: повече от половината от стадионите в кандидатурата им ще бъдат модернизирани за световното първенство. Те се отказаха да предложат стадион в спорна в политически план територия: обсъждаха стадион в Дахла, град в Западна Сахара, територия, окупирана от Мароко през 1979 г. Международната общност все още не е решила дали да счита региона за част от Мароко, или за независима държава.

Най-впечатляващият стадион в списъка е стадион “Хасан II”, стадион със 115 000 места в Казабланка. Той все още не е завършен - планирано е да отвори врати през 2027 или 2028 г.

С него Мароко дори се стреми към финала. Първоначално “Сантяго Бернабеу” се смяташе за водещ претендент, като “Ноу Камп” е малко по-надолу в класацията, защото арената все още не е завършена, а ремонтите не винаги вървят по план. Но сега мароканският стадион също е сред претендентите – очевидно се опитват да ги зашеметят с мащаба си. Стадионът на “Реал” (Мадрид) побира 83 000 зрители в клубната си конфигурация, но предвид разширените медийни зони и други корекции за световното първенство вероятно ще има малко по-малко.

ФИФА очевидно ще вземе окончателното решение бързо

- нейни комисии посещаваха градове и стадиони през цялата 2026 г.

Основният въпрос е вярно ли е, че на Световното първенство през 2030 г. ще има 64 отбора? Отговорът: възможно е. Още повече, че директно трябва да се класират 6-те отбора от страните домакини.

Първоначално това беше инициатива на КОНМЕБОЛ – южноамериканците предложиха еднократно разширяване до 64 през март 2025 г., за да отбележат стогодишнината на турнира. Още по време на световното първенство в Канада, Мексико и САЩ шефът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че обмисля предложението: “Въпросът ще бъде обсъден в съответните комисии след това световно първенство. Искаме да го направим

за целия свят - не само за Европа и Южна Америка

Всяка страна трябва да има възможността да мечтае за участие. Виждате, че нивото на отборите е изключително високо – и постоянно се подобрява по целия свят. Ако не дадете шанс на по-малките страни да участват в световното първенство, те няма да имат стимул да продължат да се подобряват.”

В момента ФИФА има 211 страни, което означава, че 64 национални отбора са почти 30%. Веднага след финала ръководителят на КОНМЕБОЛ публикува небрежен туит, който мнозина приеха като потвърждение за разширяване, но всъщност той изрази желанието и плановете си, а не гаранция.

Така че все още чакаме решение по този въпрос. Позитивните впечатления от първото световно първенство с 48 отбора очевидно увеличават шансовете следващият турнир да бъде още по-мащабен, включително по отношение на броя на участниците.