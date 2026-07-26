“Университатя” ще бори “Левски” с пълен стадион в сряда

Спортният директор на “Университатя” (Крайова) Марио Фалгуерас изненада медиите, като обяви, че по принцип всички играчи на тима са за продан, стига да дойде добра оферта.

Това стана след тежката загуба с 1:5 от “Динамо” (Букурещ) в първенството. Причината бе, че треньорът Фелипе Коельо пусна резервите в двубоя.

Повод за думите на Фалгуерас е офертата, която египетският “Пирамидс” изпрати за палестинския национал Асад ел Хамлави. Тимът от Африка дава 5 милиона евро, а той бе купен за 1 милион миналото лято.

Ел Хамлави със сигурност пропуска реванша с “Левски” от втория квалификационен кръг за Шаъмпионската лига в сряда. В София "сините" биха с 1:0.

“Двубоят с “Левски” е нещо друго. Очаквам пълен стадион, поне така сочат настроенията на публиката. Ще има и само наши фенове, което е още едно предимство ("Левски" е с наказание да бъде подкрепян от привържениците си в гостуването)”, обясни Фалгуерас.

Стадион “Йон Обаменко” има капацитет от 30 983 зрители. Той бе открит през 2017 г. и е четвъртият по големина в Румъния. Кръстен е на легендарен играч и треньор на отбора, който всъщност не е оригиналният клуб. В Крайова са в същото положение, както в София с двете цесеката. Тимът, който е историческият наследник на успехите, е във втора лига.

От откриването на стадиона “Университатя” има само две загуби на него. Първата е на 8 август 2019 г. от гръцкия АЕК (0:2), като бяха допускани само деца, и на 11 декември миналата година от чешкия “Спарта” (Прага) (1:2) в шампионатната фаза на Лигата на конференциите.

“Това не е най-важният ни мач тази седмица”, отсече и наставникът Фелипе Коельо. “Първенството е дълго. Загубихме три точки, но може да ги наваксаме лесно. Докато отпадане в Шампионската лига ще бъде доста по-тежко”, категоричен бе португалецът.

“Трудно е да се обясни подобен резултат. Мислите на играчите бяха другаде. Играли сме и преди по подобен начин. Това прилича на 0:4 от “Университатя” (Клуж). Тогава обаче се получи добра реакция. Прекалено много грешки. Личи си, че отборът не е хомогенен”, категоричен бе легендарният футболист на “Университатя” Родион Каматару.

За разлика от съперника си “Левски” нямаше подобни проблеми и за 5 минути точно обърна “Локо” (София) като гост.

Мачът обаче ще бъде запомнен с уникалното отношение на феновете на “сините” към наставника на домакините и легендарен играч на вечния враг ЦСКА Любослав Пенев.

Той бе посрещнат с аплодисменти, а на полувремето се появи и огромен транспарант в негова подкрепа. Любо се върна към треньорството, след като пребори за втори път рак.

“Искам да благодаря на феновете на “Левски” за подкрепата към мен. Това е на уважение. Няма значение какъв е резултатът, кой играе, кой не играе. Човешкото отношение. Благодаря!”, заяви Пенев след двубоя.

“Направихме един много добър и сериозен мач. Дай боже да продължаваме така и към това се стремим да подготвим футболистите, без значение какъв е съперникът и кой е съперникът”, допълни той и не пропусна да се заяде със съдията Никола Попов.

“Преди една седмица имахме разговор с представител на футболния съюз по тема съдийството. През първите 45 минути има атака от наша страна, при която е маркирана засада. Играта продължава. В следващия момент отчитат засада и пускат авантаж за противника. Това не ни беше обяснено, че съдията по преценка може да пусне авантаж. Това е страхотен пропуск. Когато нападаме, сме разположени по един начин, когато се защитаваме - по друг. Маркираш засада и приключва ситуацията. Има огромно значение. Последните минути, не се оправдавам със съдията, в никакъв случай. Бих искал да бъдат безпристрастни и да спазват правилата. Дава ни фал на нас на центъра, ние печелим топката пред наказателното поле. Каква е логиката? Целият отбор е активен, в половината на противника.

За какво ми даваш този фал на центъра? Както загубихме мача, така можеше и да го спечелим”, обясни Пенев.

“Чувствам се щастлив, подкрепен. Съпричастност усещам. Няма ЦСКА, “Левски”, “Локомотив” (София). Това вече е на друго ниво”, завърши Пенев.

“Тези победи се отразяват много добре на колектива, подсилват го. Те ни карат да се чувстваме горди и сплотени”, заяви наставникът на “Левски” Хулио Веласкес.

“Сега трябва да отпочинем и да се възстановим. Очаква ни изключително здрав и труден мач. Да видим дали ще съумеем да изиграем един добър двубой и дали ще успеем да го спечелим”, каза още той за мача в Румъния.

“За мен беше важно да видя човек с такъв дух - устойчив и стабилен, който е успял да се възстанови въпреки всичко. Той може да служи за пример как трябва да се държиш, когато животът те поставя пред трудности”, заяви Веласкес за колегата си Пенев.

