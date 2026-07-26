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След 69 години "Спартак" сложи тройка на "Черно море"

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Варненското дерби завърши с разгром и кръв за "Черно море". Снимка: Startphoto.bg

След 69 години варненският "Спартак" отново сложи 3:0 на градския съперник "Черно море" и то на неговия стадион "Тича". Това бе и първи успех на спартаклии от 19 години насам над "зелените". А на "Тича" нямаха успех от 1993 година насам.

Капитанът Ангел Грънчов откри резултата в 34-ата минута след лошо отиграване на Венци Керчев, който му заложи топката.

Точка на спора в 88-ата минута сложи внукът на треньора Гьоко Хаджиевски – Георг Стояновски. Той премина с лекота през Живко Атанасов и Лучано Скуадроне и с хладнокръвен удар не остави шансове на Кристиан Томов.

Имаше обаче време и за още едно попадение. Точен беше португалецът Рикардо Соуса, който се появи като резерва.

Варненското дерби завърши с разгром и кръв за "Черно море".
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