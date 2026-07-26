Тадей Погачар за пети път шампион в "Тур дьо Франс", нареди се до легенди

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Тадей Погачар вече е в клуба на легендите.

Недостижимият словенец спечели за пети път колоездачната обиколка на Франция и така се нареди до Жак Анкетил, Еди Меркс, Бернар Ино и Мигел Индурайн. Това са рекордьорите, след като седемте победи на Ланс Армстронг бяха отнети заради системна употреба и разпространение на допинг.

Погачар имаше намерение за първи път в кариерата си да победи и във финалния етап в Париж. Той се откъсна с Матьо ван дер Пул, но в самия край не можа да отговори на ускорението на нидерландеца. Ван дер Пул се наложи с фотофиниш пред своя съотборник Йеспер Филипсен, който му направи извеждане.

В крайното класиране световният шампион Погачар завърши с аванс от 6:26 мин пред златния олимпийски медалист Ремко Евенепул (Бел) и с 9:42 пред съотборника си в ОАЕ Исак дел Торо от Мексико.