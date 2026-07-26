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Сериозни промени в ЦСКА, Валентин Илиев е новият спортен директор

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Валентин Илиев

Валентин Илиев е новият спортен директор на ЦСКА. Той сменя на поста Бойко Величков. До момента Валентин Илиев водеше втория състав на "червените", като в първия е синът му Теодор Иванов.

С екипа на ЦСКА той има титла и купа, както и един феноменален гол на "Анфийлд" срещу "Ливърпул".

След края на кариерата си дълго време работи във ФК ЦСКА 1948, като бе наставник и на варненския "Спартак".

Новият главен скаут е Станислав Манолев, който пък е на мястото на Методи Томанов. И той е бивш играч на "червените" с има 65 мача и 5 гола.

Валентин Илиев

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