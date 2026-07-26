Малтиадис Тентоглу с феноменални 8,66 метра в скока на дължина

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Възпитаникът на Георги Помашки - Малтиадис Тентоглу подобри най-доброто постижение в света за сезона в скока на дължина, като постигна 8,66 на гръцкото първенство във Волос. И предното си беше негово.

Тентоглу направи невероятно състезание, като четири пъти скочи над 8,50 метра и два пъти над 8,60. Вторият му по сила скок бе 8,64.

Така Тентоглу изравни националния рекорд на Гърция от юни 2007 година. Тогава го постави Луис Цатумас.

Малтиадис е най-добрият в скока на дължина през последните години. Той има 2 олимпийски титли, 3 световни (1 на открито и 2 в зала) и 6 европейски (3 на открито и 3 в зала).