ЦСКА търси купувач на Пиедраита или Перейра

ЦСКА спешно търси купувач за едно от крилата си Алехандро Пиедраита и Лео Перейра, като вече са взети мерка за трансфер.

От началото на сезона Христо Янев играе без крила срещу всеки съперник, което е доста изненадващо. Когато пое тима на мястото на Душан Керкез, той се оплакваше от липсата на футболисти точно на тази позиция. През зимния трансферен период му бяха привлечени двамата, а само шест месеца по-късно се оказаха твърдо ненужни.

Още от контролите титулярната двойка нападатели е Йоанис Питас и Леандро Годой, като през второто полувреме на мястото на Годой се появява Жоел Цварц. Крилата влизат само в краен случай, но и през кратното време, когато са на терена, не показват някакво сериозно желание за игра.

Новакът във втора испанска дивизия “Сеута” пък може да реши проблема с Адриан Лапеня.

Испанският бранител видимо няма място в състава на Христо Янев, като от началото на сезона дори не е попадал в групата на “червените”.

Откакто вкара гол срещу “Берое” и изведе ЦСКА с капитанската лента в Стара Загора на 4 април, Лапеня трудно попада в състава на Янев. След това записа 1 минута срещу “Монтана”, 1 минута срещу “Лудогорец”, 11 минути срещу “Левски” и цял мач срещу “сините” в прословутото дерби, в което Янев заложи на резервен състав, за да запази играчите си от наказания, които в крайна сметка можеха да лишат отбора от триумфа за купата.

Част от феновете обаче не разбраха ситуацията и нападнаха треньора, а имаше сериозна опасност тимът въобще да не участва в евротурнирите, ако той бе пуснал титулярите и те получеха картон. Традицията в първенството е играчите на ЦСКА да бъдат нашарени още от началото на шампионата, за да не може треньорът да има варианти по време на решителната част на първенството и купата.

