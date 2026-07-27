Бившият и настоящият шеф на българските съдии с наряди от УЕФА

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По някаква ирония УЕФА даде наряд и на бившия, и на новия шеф на съдийската комисия в БФС. Италианецът Матео Трафалони, който поема поста, отива на “Бенфика” - “Санкт Гален” от Лига Европа, а Станислав Тодоров е пратен на “Валета” - “Раков” от Лигата на конференциите.

Трафалони трябва да бъде представен във вторник, но вече изгледа Радослав Гидженов на ФК ЦСКА 1948 - “Ботев” (Вр) и Никола Попов на “Локо” (Сф) - “Левски” в събота в компанията на заместника си Александър Костадинов.

Тодоров се прости с поста на последното заседание на изпълкома. Той и Валентин Добрев напускат комисията, за да се отвори място на Трафалони и Костадинов.

Както “24 часа” писа още във вторник, Гидженов има наряд за Шампионската лига и ще ръководи “Динамо” (Загреб) - “Тюн” с помощници Мирослав Иванов и Петър Митрев. Четвърти е Димитър Димитров, а ВАР - Драгомир Драганов и Никола Попов.

Единственото друго назначение в най-престижния евротурнир е на Борис Станков, който отива дежурен делегат на “Цървена звезда” - “Ларн”.

Волен Чинков е вторият съдия с наряд от турнирите, като ще свири “Сион” - БАТЕ от Лигата на конференциите. Помагат му Дениз Соколов и Тодор Вуков, а четвърти рефер е Християна Гутева.

Съдийски наблюдател на двубоя ПАОК - “Динамо” (Киев) от същия турнир е Георги Йорданов, а Вилиана Здравкова ще направи дебют като дежурен делегат в Европа на двубоя “Динамо Сити” (Албания) - “Алуминий” (Словения).

Още едно ново име се появява в евротурнирите. Дойчин Бахов ще е дежурен делегат на двубоя ПАОК (Солун) - “Динамо” (Киев) от Лига Европа.

