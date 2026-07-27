Инфантино пак взриви света с писмо до Аржентина

Президентът на ФИФА Джани Инфантино си навлече отново световния гняв, след като към медиите изтече негово писмо до федерацията на Аржентина. В него той поздравява южноамериканците за играта им и “изключителния професионализъм”, които били показани по време на световното първенство.

Всички са бесни точно заради “изключителния професионализъм”, който се споменава. По време на финала аржентинците така и не уцелиха веднъж вратата на Испания. Лионел Меси по абсолютно неспортсменски начин се опита да изкара червен картон на Марк Кукурея. А след загубата директно атакува съперника с юмруци и ритници, което едва ли може да бъде определено като “изключителен професионализъм”.

Меси се опита по абсолютно същия начин да изкара червен картон и на Хари Кейн в двубоя с Англия, като се оплака на съдиите, че съперникът му е говорил с ръка на устата, което означава червен картон. Самият той пък бе пожален още в първия мач, когато направи нарушение за директно изгонване срещу Алжир.

