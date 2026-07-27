Ловеч май се появява отново на футболната ни карта

Областният център Ловеч, който четири пъти е бил шампион на България, може да се завърне на футболната карта на България. Това ще стане, след като третодивизионният “Троян” се премести на градския стадион и смени името си.

През миналия сезон съществуващият клуб в Ловеч се отказа на полусезона и така се сложи край на футбола в града.

В града има основани два нови клуба, като единият е с президент Витомир Вутов, легенда на “Литекс” от шампионските години, а другият - на родителите на децата от школата на стария клуб, които искат да ги запазят за футбола. Имало е и интерес да се премести и “Олимпик” (Тетевен) в града.

Северозападната “В” група е пълен провал преди началото на сезона, като в нея има само 12 отбора. Очаква се включването на втори състав на плевенския “Спартак”. Има вариант да бъде привлечен и “Сините орли” (Своге) от столичната окръжна група, известен повече като отбора на Христо Йовов.

