Договор с руски букмейкър отлага назначаването на Пирло за треньор на Италия

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Джовани Малаго, президент на Италианската футболна федерация (FIGC), временно е спрял процеса по назначаване на Андреа Пирло за старши треньор на националния отбор, твърди журналистът Джанлука ди Марцио.

Според източника му срещите, насрочени за 27 юли, няма да се проведат. Това означава, че обявяването на новия старши треньор по време на събранието на италианската лигата, насрочено за 28 юли, вероятно също няма да се състои.

В същото време решението относно Пирло може да доведе до предсрочна оставка на техническия директор Паоло Малдини и неговия съветник Леонардо, ако бъде назначен треньор, който не отговаря на тяхната визия.

По-рано няколко италиански депутати се обявиха против назначаването на Пирло за старши треньор на италианския национален отбор поради сътрудничеството му с руски букмейкър.

Според в. "Гадзета дело спорт" споразумението на Пирло с бетинг компанията е свързано с работата му в "Дубай Юнайтед" от Висшата лига на ОАЕ. Вестникът твърди, че след напускането на клуба договорът на Пирло с букмейкъра ще бъде прекратен.