Фурор за България в таекуондото: 4 златни и 4 бронзови медала в Португалия

Кимия Ализаде се завърна с медал

Родните таекуондисти са първи при мъжете и втори при жените в отборното класиране

Нови поводи за радост имаше българското таекуондо, след като родните състезатели спечелиха 8 медала и едно пето място на международния турнир Portugal Open G1, който се проведе на 25 и 26-и юли в Порто, Португалия. В надпреварата участие взеха едни от най-добрите таекуондисти в света, съобщиха от пресцентъра на Българската асоциация по таекуондо.

Омид Хосейни спечели златен медал за България в категория -80 кг при мъжете. На финала Омид се наложи над Антонио Милан Хуан, който е един от най- добрите в категория до 80 кг.

Ерика Карабелова и Станислав Митков също грабнаха златните медали, след като взеха категорично всичките си срещи. По пътя си двамата се наложиха над едни от най- класните таекуондисти в света, а именно Лудовико Иурларо (Италия - 63кг) и Омайма Ел Бочи (Мароко - 53 кг).

След близо едногодишно лечение от контузия, Кимия Ализаде се завърна и спечели бронзовия медал в категория 62 кг. при жените. Две от младите надежди на родното таекуондо Теодора Маринова (49кг.) и Дея Пеева (46кг.) се представиха отлично още в първото си участие при жените, след като и двете грабнаха бронзовите медали. Бронз спечели и Стефан Стаменов (74кг). С така спечелените точки тук и от Presidents Cup 2026, се очаква да бъде сред топ 15 на олимпийската ранглиста, което го приближава до класирането му на Олимпийски Игри в Лос Анджелис по ранкинг. Станислава Костадинова също показа добра игра, но остана 5-та в категория до 57кг.

Анди Владимиров спечели златния медал в категория +78 кг при юношите. Анди победи всички по пътя си като на финал отстрани представител на САЩ. Той ще

представя България на Младежките олимпийски игри в Дакар.

За първи път България е не само на първо място отборно при мъже и второ при жените, но с деветте си представители на Portugal Open G1 2026, взе 4 златни медала, 4 бронза и едно пето място. Заслуга за това имаха, не само талантливите ни състезатели, но и техните треньори. Треньор на националния отбор бе Фарзад Золгхадри, с помощник треньор Венцислав Соколов, а бронзовата медалистка от Париж 2024 Кимия Ализаде бе водена от личния си треньор Давуд Етимани.