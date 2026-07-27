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Григор Димитров се завърна в топ 140 на света

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Григор Димитров

Най-добрият българските тенисист Григор Димитров се изкачва с две места и от днес вече е 140-и в световната ранглиста.

Начело в ранглистата продължава да бъде италианецът Яник Синер с 13 450 точки, следван от германеца Александър Зверев с 8480 и испанеца Карлос Алкарас с 8160 точки.

Първата ракета на България при жените Елизара Янева пък загуби 2 позиции в световната ранглиста.

19-годишната пловдивчанка заема 188-ото място с 413 точки.

Арина Сабаленка (Беларус) продължава бъде водачка в класацията с 8550 точки, докато в челната десетка няма никакви промени.

Григор Димитров

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