Финалът на световното се оказа последен мач за рефера Винчич

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Главният арбитър във финала на мондиал 2026 Славко Винчич приключи съдийската си кариера на 46-годишна възраст, съобщи пресслужбата на словенския футболен съюз.

Винчич свири дуела между Испания и Аржентина, спечелен с 1:0 от европейския шампион след продължения.

Словенецът Винчич бе международен рефер на ФИФА от 2010 г.

Той завършва кариерата си с над 500 ръководени официални срещи на национално и международно ниво.

През 2022-а Винчич беше главен съдия на финала на Лига Европа между германския "Айнтрахт" и шотландския "Рейнджърс" (1:1, 5:4 след дузпи за франкфуртци), а 2 години по-късно той води и мача за трофея в Шампионската лига между испанския "Реал" и германския "Борусия" (Дортмунд) (2:0 за мадридчани).