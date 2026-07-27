ЦСКА обяви официално директорския кадрил

Досегашният наставник на втория тим Валентин Илиев сменя Бойко Величков като спортен директор на ЦСКА, обявиха официално от клуба.

Величков остава при "червените", като ще се заеме със задачата да реформира тяхната академия.

"ЦСКА предприема важен ход в стратегическото си развитие. Клубът преструктурира спортно-техническото си направление с назначението на Валентин Илиев за спортен директор, докато Бойко Величков поема изключително важната отговорност да ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА.

Превръщането на армейската детско-юношеска школа в една от водещите в България и в региона е ключов приоритет за нашия клуб, което доведе до поверяването на отговорността за този процес на доказан професионалист като Бойко Величков. Много скоро талантите на ЦСКА ще имат на разположение най-модерната база у нас, а за тях ще се грижат най-добрите специалисти, прилагащи всички последни тенденции в методологията за развитие на млади футболисти. Целта е армейската школа да възроди традицията да дава път на най-обещаващите български футболисти и да ги подготвя по възможно най-пълноценния начин.

С назначението на Валентин Илиев за спортен директор ЦСКА залага на потомствен армеец, способен да отстоява исторически заложените ценности на нашия клуб - преследване на всички отличия на домашната сцена и достойно представяне по европейските терени. Фокусът в работата на Валентин Илиев ще бъде върху първия отбор на ЦСКА и добрия синхрон с останалите армейски формации. Убедени сме, че с прословутия си дух, амбиция за успех, принципност и професионализъм, Валентин Илиев ще успее да повиши още повече нивото на представяне на червения тим.

Вторият тим на ЦСКА на този етап ще бъде воден от досегашния помощник на Валентин Илиев - Любен Любенов.

ЦСКА желае успех на Валентин Илиев и на Бойко Величков в новите предизвикателства!", се казва в съобщението на клуба.

Новият главен скаут на ЦСКА пък е Станислав Манолев, който сменя Методи Томанов.