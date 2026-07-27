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За първи път българка взе най-високия треньорски лиценз в Европа

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Директорът на женския и девическия футбол в "Лудогорец" Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация - УЕФА Про лиценз, съобщиха от разградския клуб.

С това тя стана първата жена в България, получила най-престижния лиценз в европейския футбол - признание за нейния професионализъм и задълбочени знания в сферата на женския футбол, изтъкнаха от управата на "зелените".

Под ръководството на Радойска през последната година женският тим на "Лудогорец" постигна исторически дубъл, след като триумфира с шампионската титла и с купата на България.

40-годишната Радойска е бивша националка на България и бивш треньор на дамската селекция на страната.

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