България със 7 плувци на европейското в Париж

7 плувци ще представят България на европейското първенство, което стартира на 31 юли в Париж.

При дамите на континенталния форум във френската столица ще участват Диана Петкова, Габриела Георгиева и Теа Николова.

При мъжете ще сме с 4-ма състезатели в лицето на Петър Мицин, Дарен Кирилов, Васил Тушев и Мирослав Терзиев.

Последните двама са пълни дебютанти на голямо първенство. Дарен Кирилов има едно такова, но на малък басейн - на европейското в Люблин (Полша) през миналия декември.

В Париж няма да плува опитният Любомир Епитропов. Брусистът ни, който донесе на България единствената европейска титла в голям басейн преди 2 г. на 200 метра в Белград, има проблем с травма на врата и не е възстановен напълно още.

Континенталното първенство ще се проведе по-точно в Олимпийския воден център (Centre Aquatique Olympique) в предградието Сен Дени. Плуването в открити води отново като на игрите преди 2 г. ще е в парижката река Сена.

"Надявам се на това европейско да постигна моите най-добри лични резултати, същото целта ми е да бъда на финал на дисциплината, която плувам, и да подпомогна също моите съотборници да се представим отлично на щафетите на които ще вземем участие, 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил", каза Мицин на пресконференцията преди заминаването.

"Подготовката на всички състезатели до тук мина по план, с изключение на Тея Николова, която имаше здравословни проблеми по време на пребиването си в САЩ. Всички са здрави и готови за последното най-важно състезание за този цикъл. Повече от 15 състезатели ще участват в трите вида спорт (плюс скокове във вода и артистичното плуване). Убеден съм, че всички ще постигнат максимума на моментните си възможности. Надявам се на много добро представяне и на щафетите, най-вече на 4 по 200 м кроул, на която ще разчитаме да спечели квота за олимпийските игри в Лос Анжелос през 2028 г."", заяви мендижърът на националния отбор Кристиян Минковски.

В скоковете във вода България ще има двама представители, съобщи треньорът на националния отбор по скокове на вода Георги Чобанов.

„На Европейския шампионат ще участваме с двама състезатели – Ива Ереминова, Цветомир Ереминов. Те ще се състезават на еднометров трамплин и 10-метрова кула. Очаквам много добро представяне и от двамата", заяви Чобанов.

Треньорката по артистично плуване Юлия Чубурова каза, че подготовката за европейското първенство е преминала много добре.